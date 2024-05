Zwrócił uwagę kieleckich policjantów z powodu rażącego przekroczenia prędkości, ale okazało się, że to był tylko początek listy jego przewinień. Dopisać do niej trzeba jeszcze potrącenie funkcjonariusza, kierowanie bez uprawnień i zabranie auta rodziców bez pozwolenia.

Komenda Miejska Policji w Kielcach poinformowała, że do nietypowej interwencji doszło we wtorkową noc, kiedy jeden z patroli monitorował ruch na ulicy Zagańskiej.

Kielce: Policyjny pościg i potrącenie funkcjonariusza

Uwagę funkcjonariuszy przykuło auto, które poruszało się z prędkością 149 km/h, czyli niemalże trzykrotnie wyższą niż dopuszczają przepisy na tym odcinku drogi.

Policjanci zasygnalizowali kierowcy, by zatrzymał się do kontroli, ten jednak zignorował to i zaczął uciekać. Mundurowi ruszyli w pościg za kią, informując jednocześnie inne patrole o sytuacji.

Pościg swój finał miał na osiedlu Podkarczówka. Tam, podczas próby zatrzymania, kierowca potrącił - niegroźnie - jednego z policjantów.

13-latek za kierownicą. Auto zabrał matce

Okazało się, że za kierownicą siedział 13-latek, który wybrał się na przejażdżkę z rówieśnikiem. Auto ukradł swojej matce, która o całej sytuacji dowiedziała się od mundurowych.

Nastolatek musi się liczyć teraz z szeregiem konsekwencji za swoje zachowanie. Chłopiec stanie przed sądem dla nieletnich, gdzie odpowie za spowodowanie zdarzenia drogowego, kierowanie bez uprawnień, niezatrzymanie się do kontroli i znaczne przekroczenie prędkości.