Motocyklista zaskoczył policjantów. Niczego się nie nauczył

Długi świąteczny weekend oraz sprzyjająca pogoda sprawiły, że na drogach pojawiło się wielu motocyklistów, którzy postanowili rozpocząć sezon. Niestety nie wszyscy pamiętali o zdrowym rozsądku.

ZOBACZ: Jechał wózkiem inwalidzkim po drodze szybkiego ruchu. Interweniowała policja

Przykładem takiego zachowania był motocyklista, który został namierzony przez policjantów patrolujących nieoznakowanym radiowozem ulicę Krężnicką w Lublinie.

Zatrzymany dwa razy w ciągu godziny

Mężczyzna przekroczył dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym o blisko 100 km/h. Dodatkowo początkowo nie zatrzymał się do kontroli, oraz niebezpiecznie wyprzedzał inne pojazdy. Gdy w końcu został zatrzymany, policjanci ukarali go mandatem w kwocie 2,5 tys. złotych, a na jego konto trafiło 15 punktów karnych. 31-latek stracił też prawo jazdy.

Nie zraziło go to jednak do szaleńczej jazdy. Niedługo później policjanci ponownie natknęli się na tego samego motocyklistę. 31-latek nie wyciągnął wniosków z pierwszej kontroli i po raz drugi znacznie przekroczył prędkość jadąc o 80 km/h za szybko. Tym razem motocyklista został ukarany mandatem w wysokości 5 tys. złotych i dostał kolejne 15 punktów karnych.

ZOBACZ: Tragiczny bilans świątecznych wypadków. Dwa razy więcej interwencji strażaków

Łącznie przez długi weekend policjanci ruchu drogowego z Lublina skontrolowali 519 kierujących, w tym 53 motocyklistów. Ujawnili przy tym ponad 400 wykroczeń. Zatrzymanych zostało 10 praw jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym. W czasie długiego weekendu zatrzymano również siedmiu nietrzeźwych kierujących.