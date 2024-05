Urzędy w Warszawie jako pierwsze w Polsce będą miały zakaz eksponowania krzyży. To niejedyna zmiana. Rafał Trzaskowski podpisał rozporządzenie, które ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, orientacje czy narodowość. W praktyce oznacza to jednak, że pracownicy urzędów mają obowiązek m.in. zapytać petenta o formę zwracania się.

Prezydent Warszawy - jak sam deklaruje - od dawna stara się podejmować działania zwiększające tolerancję w Polsce. Teraz Rafał Trzaskowski podpisał rozporządzenie, które ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji w urzędzie. Nowe przepisy dotyczą wieku, płci, pochodzenia narodowego, wyznania, światopoglądu, orientacji psychoseksualnej, tożsamości płciowej i stopnia sprawności. Co to oznacza w praktyce?

Zmiany w urzędach Warszawy. Trzaskowski zdecydował

Otóż od teraz w stołecznych urzędach będzie zakaz wieszania krzyży na ścianach czy też eksponowania symboli religijnych przez pracowników. To jednak nie koniec rewolucji. Warszawa wprowadza respektowanie praw związków jednopłciowych oraz stosowanie określonych zasady dotyczących języka w urzędach.

Oznacza to, że m.in. partner czy partnerka będzie miała możliwość odebrać dokumenty w imieniu swojej drugiej połówki. Pracownicy będą mieć też obowiązek zwracać się do petentów, tak jak oni sobie tego życzą. Mowa tu szczególnie o osobach, których wygląd będzie się różnić od standardowych wyobrażeń związanych z płcią. Wówczas urzędnik powinien zapytać interesanta, jaka forma zwrotu będzie mu odpowiadać, a następnie ją zastosować.

Wśród zmian językowych pojawiają się też takie, na które przeciętny obywatel nie zwróciłby uwagi, jednak w przypadku osób, których to dotyczy użycie odpowiednich słów jest kluczowe. Przykładowo zamiast "chory psychicznie" urzędnicy będą mówić "osoba w kryzysie zdrowia psychicznego". Mile widziane są także feminatywy oraz formy bezosobowe. Zmian jest sporo, dlatego w urzędach mają zostać przeprowadzone specjalne szkolenia.

Trzaskowski podpisał rozporządzenie. Lawina komentarzy

Zmiany nie wszystkim przypadły do gustu zmiany w stołecznych urzędach. W sieci niemal zawrzało.

- Prezydent Warszawy zaczyna się brać za kwestię wolności religijnej, możliwości jej przedstawiania, ale również chce narzucenia w formie zarządzeń różnego rodzaju nowych norm społecznych, które będą realizowane w stołecznym ratuszu - powiedział Piotr Müller dodając, że pierwszym celem stał się krzyż.

"Mroczne czasy w Polsce" - napisał w mediach społecznościowych Michał Wójcik.

"Takie są skutki wybierania skrajnych lewaków do władzy. Trzaskowski formalnie jest wiceszefem partii należącej do międzynarodówki 'chadeckiej'. To brzmi jak szyderstwo. Zawsze mam krzyż na swoim biurku. Rozumiem, że w urzędzie stolicy mojego kraju już nie mógłbym pracować?" - zapytał Jarosław Sellin.