- Zaprosimy liderów wszystkich partii politycznych na rozmowę do Pałacu Prezydenckiego - zadeklarowała prezydentka Słowacji Zuzana Czaputova. Z kolei prezydent elekt zaapelował do słowackich polityków o wstrzymanie kampanii parlamentarnej. Wszystko ze względu na zamach na życie premiera.

Przed południem prezydentka Słowacji Zuzana Czaputova i prezydent elekt Peter Pellegrini wzięli udział we wspólnej konferencji prasowej w Pałacu Prezydenckim. Spotkanie zorganizowane zostało w związku z zamachem na premiera Roberta Ficę, do którego doszło 15 maja po wyjazdowym posiedzeniu rządu w Handlovej.

Oboje zaapelowali do słowackiej klasy politycznej o wyciszenie emocji w debacie i zapowiedzieli spotkanie w Pałacu Prezydenckim, w którym wezmą udział przedstawiciele wszystkich partii.

Zuzana Czaputova apeluje do słowackich polityków

- My, politycy powinniśmy mieć władzę nad swoimi emocjami, jeżeli chcemy mieć władzę w państwie. Musimy mieć pod kontrolą myśli, słowa i czyny. Stajemy się naszymi myślami, tym jak myślimy - przekonywała Zuzana Czaputova.

Tuż po obecnie urzędującej przywódczyni głos zabrał prezydent elekt, który przyznał, że zamach na premiera Roberta Ficę był dla niego szokiem nie tylko jako dla polityka, ale również człowieka.

- Zgadzam się ze słowami pani prezydent – zamach na premiera jest zamachem na demokrację. Do wczoraj Słowacja miała zdolność rozwiązywania wszystkich kryzysów w drodze konstytucyjnej. Decydowali o tym obywatele w lokalach wyborczych, a nie uzbrojeni ludzie na ulicach - mówił Peter Pellegrini.

Peter Pellegrini: Wstrzymajcie kampanię do PE

Przyszły prezydent zwrócił się nie tylko do słowackich polityków, ale również do mediów. Wskazał, że to także na nich ciąży brzemię odpowiedzialności za poziom dyskusji w przestrzeni publicznej, którego obniżenie doprowadzić może do podobnych tragedii do tej, która wydarzyła się 15 maja.

- Słowacja musi wybrać drogę spokoju i tłumienia sporów. Nie możemy odpowiadać na nienawiść kolejnymi aktami nienawiści. W przeciwnym razie, spirala zła nigdy nie zostanie zatrzymana - przekonywał były premier kraju.

Jednocześnie Pellegrini skierował swoje słowa do słowackich partii politycznych, które przygotowują się do wyborów parlamentarnych, o wstrzymanie lub zmniejszenie intensywności kampanii do czasu, aż sytuacja na Słowacji się unormuje.

- Każdy z nas powinien sobie zadać pytania - czy to są okoliczności, w których chcielibyśmy się znaleźć? Co możemy zrobić w swoim środowisku, w swoich rodzinach, sieciach społecznościowych, by taki incydent nie powtórzył się już nigdy więcej? - apelował prezydent elekt.