Premier Słowacji postrzelony. Co wiadomo o napastniku?

Sprawca zamachu na premiera Słowacji to 71-letni Juraj C., który zajmował się pisaniem i publikowaniem poezji i prozy - wynika z ustaleń słowackich mediów. W mediach społecznościowych pojawiło się także nagranie, na którym mężczyzna przyznał, że zdecydował się na działanie, ponieważ "nie zgadza się z polityką obecnego rządu".

Juraj C. pochodzi z miejscowości Levice. Leży ona około 80 km od Handlovej, gdzie doszło do zamachu. Dennik N podaje, że w ostatnich latach zamachowiec zajmował się pisaniem i publikowaniem poezji oraz prozy i był członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Słowackich oraz Klubu Literackiego Tęcza.

Robert Fico postrzelony. Co wiemy o napastniku?

Z kolei portal aktuality.sk podaje, że w 2016 roku Juraj C. miał kontakty z organizacją "Słowaccy poborowi", która na swoich profilach w sieciach społecznościowych przedstawiała go jako pisarza i felietonistę. Publikowała także jego teksty, w których krytykował on migrantów oraz państwo słowackie i wyrażał poparcie dla organizacji.

ZOBACZ: Robert Fico postrzelony. Jerzy Dziewulski: Granica została przekroczona

"Słowaccy poborowi" byli niezarejestrowaną organizacją paramilitarną charakteryzującą się prorosyjską orientacją. W 2022 roku zakończyła ona swoją działalność.

Minister spraw wewnętrznych Słowacji Matusz Szutaj Esztok poinformował, że "pierwsze informacje mówią o jasnej politycznej motywacji ". Dodał, że ze wstępnych ustaleń policji wynika, iż zamachowiec decyzję o ataku na premiera Fico podjął krótko po wyborach prezydenckich, w których wygrał polityczny stronnik Fico - Peter Pellegrini.

ZOBACZ: Zamach został zlecony? Ekspert wyjaśnia

Szef gabinetu ministrów jest obecnie w stanie ciężkim, a jego życie jest zagrożone. Z nieoficjalnych informacji wynika, że lekarzy najbardziej martwi rana postrzałowa brzucha oraz silny wewnętrzny krwotok.

Wiadomo, że zaraz po przybyciu do szpitala Robertowi Fico wykonano tomografię komputerową. Jak podaje portal SME.sk, lekarzom opiekującym się pacjentem odebrano telefony komórkowe.

WIDEO: Dramatyczne lądowanie w Stambule. Podwozie nie wysunęło się Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

anw / PAP