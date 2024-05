Nietypowy rajd na czele z 94-letnim Sobiesławem Zasadą ruszył z Krakowa do Monte Cassino. Kierowcy przemierzą ponad 1700 kilometrów Fiatami 126p. Trasa ma zająć trzy dni. Rajdowiec nie kryje wielkich emocji związanych z symboliką miejsca, do którego prowadzi kawalkadę "Maluchów".

W środę z Krakowa ruszył nietypowy rajd, który prowadzi 94-letni utytułowany sportowiec Sobiesław Zasada. Osiem "Maluchów" ma do pokonania ponad 1700 km - ze stolicy Małopolski aż na włoską górę Monte Casino. Tam między 17 a 21 maja zaplanowano liczne uroczystości w związku z przypadającą w tym roku 80. rocznicą bitwy pod wodzą gen. Władysława Andersa.

Sobiesław Zasada kolejny raz w trasie. "Maluchem" ruszył do Monte Cassino

Kierowcy wezmą udział w głównych obchodach, które odbędą się 18 maja. Wówczas załogi złożą kwiaty na polskim cmentarzu na Monte Cassino.

Sobiesław Zasada przypomniał zeszłoroczną trasę do Monte Carlo. - A teraz 80-lecie Monte Cassino, czyli najważniejsze właściwie zwycięstwo Polaków w II wojnie światowej- powiedział tuż przed wyjazdem w trasę.

ZOBACZ: Sobiesław Zasada: Życie zaczyna się po dziewięćdziesiątce

Podróż zajmie trzy dni i będzie podzielona na ok. 600 km odcinki. Pierwszy etap kończy się w okolicach austriackich Alp, drugi we włoskiej Bolonii, a trzeci to już dotarcie do mety, czyli Monte Cassino.

To kolejny raz, kiedy Sobiesław Zasada siada za kierownicą "Malucha" i rusza w tę trasę. Pierwszy raz odcinek ten Fiatem 126p pokonał 1975 roku. W ubiegłym roku podróż ta została powtórzona przez 30 "Maluchów" z całej Polski.

WIDEO: Niezwykła podróż. 94-latek znów za kółkiem "Malucha"

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Bitwa pod Monte Cassino. 80. rocznica z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy

Masyw Monte Cassino wraz ze znajdującym się na wzgórzu klasztorem benedyktynów był w czasie II wojny światowej kluczową niemiecką pozycją obronną na tzw. linii Gustawa, mającą uniemożliwić aliantom zdobycie Rzymu.

18 maja 1944 r. po niezwykle zaciętych walkach zdobył je 2. Korpus Polski dowodzony przez gen. Władysława Andersa. W bitwie zginęło 923 polskich żołnierzy, 2931 zostało rannych, a 345 uznano za zaginionych.

W sobotę w 80. rocznicę bitwy o Monte Cassino, na Polskim Cmentarzu Wojennym odbędzie się polowa msza święta połączona z odczytaniem apelu poległych oraz ceremonią złożenia wieńców i kwiatów. Na uroczystości obecni będą prezydent Andrzej Duda oraz przedstawiciele polskich i włoskich władz, a także Wojska Polskiego.