Historyczna maszyna odzyskana. Sprawca sam się zgłosił

Na profilu "Rurki z bitą śmietaną Rondo Wiatraczna" na Facebooku pojawił się post, w którym właściciel lokalu obwieścił szczęśliwe zakończenie historii z maszyną do nabijania rurek. Okazało się, że mężczyzna, który ją przywłaszczył, dobrowolnie ją oddał.

"Rurki z Wiatraka" odzyskały maszynę

Sprawa pozostaje zamknięta, a winowajca poniósł konsekwencje. Nie wyjawiono jednak jakie.

"Dziękujemy Wam wszystkim za pomoc i nagłośnienie sprawy. Pan, który był winien, poniósł konsekwencje, odpokutował, więc zamykamy temat" - przekazano w poście.

Właściciel lokalu podziękował wszystkim klientom za zaangażowanie w sprawę i słowa otuchy. Wyraził także słowa uznania dla grochowskiej policji, która także poszukiwała skradzionej maszyny.

Okradziono kultową cukiernię z Warszawy

Kilka dni temu na profilu cukierni ukazał się post, w którym właściciel przekazał, że została skradziona bardzo cenna maszyna do nabijania rurek. Została przerobiona przez samego założyciela kultowego lokalu.

"Było to nasze oczko w głowie i rzecz niezwykle cenna ze względu na historię. Co jakiś czas jednak trzeba było ową maszynę naoliwić, poddać galwanizacji i pomalować. Do tego potrzebna była pomoc tzw. złotej rączki, bowiem nie była to maszyna fabryczna i należało do tego podejść indywidualnie" - napisano na Facebooku.



Wieloletni fachowiec, który zajmował się maszyną niestety wyprowadził się z Warszawy i trzeba było poszukać kogoś innego. Zgłosił się mężczyzna z jednej z grochowskich grup.



1 maja napisał, że naprawa została ukończona. Otrzymał pieniądze, ale maszyny nie zwrócił. Sprawa została zgłoszona na policję, ale właściciele cukierni postanowili poprosić także swoich klientów o pomoc w odszukaniu nieuczciwego fachowca.



Dzięki ich zaangażowaniu sprawca się odnalazł. Co więcej, sam zgłosił się do właściciela i zobowiązał do zwrotu maszyny.



Lokal działa na Grochowie od 1958 roku. Został założony przez Konstantego Pietrzykowskiego. Obecny właściciel - Piotr Przewłocki jest czwartym pokoleniem, które w tym miejscu sprzedaje rurki z bitą śmietaną.



W pandemii o lokalu zrobiło się bardzo głośno, gdy właściciel powiedział, że przez surowe restrykcje firmie grozi bankructwo. Wiadomość odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych i już następnego dnia pod cukiernią ustawiła się długa kolejka warszawiaków, którzy chcieli kupić rurki i przekazać w ten sposób swoje wsparcie.

polsatnews.pl