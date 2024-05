W czwartek 9 maja 11 rolników ze Związku Rolniczego "Orka" wkroczyło do Sejmu i rozpoczęło protest.

Rolnicy domagają się rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem o unijnym Zielonym Ładzie. W poniedziałek Mariusz Borowiak z "Orki" ogłosił rozpoczęcie przez protestujących strajku głodowego.

We wtorek szef rządu poinformował jednak, że nie spotka się z protestującymi w Sejmie. - Nie planuję spotkania z tą grupką protestujących. Nie są oni reprezentatywni dla polskich rolników - oświadczył szef rządu.

Wsparcie dla rolników. Robert Telus spędził noc w Sejmie

Z rolnikami spotkał się natomiast były minister rolnictwa w rządzie PiS Robert Telus. Polityk postanowił wesprzeć protestujących i spędził z nimi noc.

W środę rano polityk zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie na którym widać go przykrytego kocem, leżącego na krzesłach na sejmowym korytarzu.

Jak podkreślił zdecydował się na taki krok, ponieważ jest to "nasza wspólna odpowiedzialność, bo oni strajkują w sprawie każdego z nas".

Telus zaapelował również do Donalda Tuska. "Panie Premierze to nic trudnego, aby przyjść do protestujących i porozmawiać z nimi, niech się Pan nie boi - nie gryzą" - napisał.

Internauci przypominają akcję z gaśnicą

Internauci komentujący wpis Telusa przypomnieli mu inna jego akcję. "Ja tam pamiętam jak się gaśnicą rozwiązywało problemy polskiego rolnictwa" - napisał jeden z nich. "Bierz gaśnicę i rozwiązuj problemy rolnictwa, a nie leżysz bezczynnie. Na co czekasz?" - dodał kolejny.

Chodzi o sprawę z lipca ubiegłego roku, kiedy sieć obiegło nagranie z ówczesnym ministrem rolnictwa w roli głównej. Robert Telus trzymając w rękach gaśnicę pokazywał jak "gasi pożary w polskim rolnictwie wywołane wojną na Ukrainie".

Wideo, które cieszyło się dużą popularnością, szybko zniknęło z internetu. - Jeżeli chcecie się wyżywać na mnie, bardzo proszę, bo ja jestem do dyspozycji, ale proszę nie kpić z polskiego rolnika - mówił wtedy minister Telus, odnosząc się do uszczypliwych komentarzy.