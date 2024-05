- Przyjechaliśmy do Sejmu po to, by porozmawiać z premierem Donaldem Tuskiem - podkreślił przedstawiciel związku rolników Orka. Zapowiedział, że nie opuszczą budynku, póki ich prośba nie zostanie spełniona. Rolnicy mają również apel do marszałka Szymona Hołowni.