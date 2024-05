Trwa drugi dzień matur. Abiturienci zasiedli do egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Po godz. 14 na stronach Polsatnews.pl i Interii pojawią się arkusze egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami.

W środę o godz. 9 rozpoczął się drugi dzień matur. Abiturienci zasiedli do arkuszy z zdaniami matematycznymi na poziomie podstawowym.

Egzamin odbywa się w dwóch formułach - 2023, która przeznaczona jest dla uczniów czteroletnich liceów i pięcioletnich techników oraz 2015, która obowiązuje roczniki objęte nauką w gimnazjach. W pierwszym przypadku na rozwiązanie zadań jest 180 minut, a w drugim o 10 min mniej.

Maturzyści mogą korzystać z tabeli wzorów, kalkulatora prostego oraz z linijki i cyrkla.

Środowy egzamin jest obowiązkowy, a próg zdawalności wynosi 30 proc.

Matematyka na poziomie rozszerzonym odbędzie się 15 maja.

Matura 2024. Egzamin z matematyki, gdzie szukać rozwiązań?

Po godz. 14 Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje arkusze z zdaniami, do rozwiązania których zasiądą eksperci Interii.

Jak podała CKE, w tym roku do egzaminów maturalnych przystępuje około 263 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Razem z nimi egzaminy będą zdawać abiturienci z wcześniejszych roczników.

Dzień wcześniej odbył się egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Egzaminy z języka kaszubskiego, łemkowskiego i łaciny

Po południu odbędą się też egzaminy na poziomie rozszerzonym z języka kaszubskiego, z języka łemkowskiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej.

Te nie są obowiązkowe. Jak poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna, do egzaminu z języka kaszubskiego - zgodnie z deklaracjami - ma przystąpić 38 maturzystów, do egzaminu z łemkowskiego - trzy osoby, a do egzaminu z łaciny - 199 osób.

Maturzyści mają obowiązek przystąpienia do jednego z egzaminów pisemnych na poziomie rozszerzonym.

Matura 2024. Kiedy wyniki?

Wyniki egzaminów maturalnych zostaną ogłoszone w formie cyfrowej, za pośrednictwem Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika.

Uczniowie będą mogli sprawdzić swoje rezultaty za pośrednictwem sieci już 9 lipca 2024 roku o godzinie 8:30. Przykładowe odpowiedzi będzie można sprawdzić jeszcze tego samego dnia w polsatnews.pl oraz w Interii.