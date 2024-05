- Władza pod taką presją zużywa szybciej niż byłem w stanie przewidzieć - wyjaśnił Bartłomiej Sienkiewicz, który zostawił tekę ministra i kandyduje do Parlamentu Europejskiego. - Po drugie, Tusk szukał ekipy słoni, ale bojowych - dodał nawiązując do własnych słów, w których nazwał PE "cmentarzyskiem politycznych słoni". Jak przekazał Sienkiewicz, to może być najważniejsza kadencja.