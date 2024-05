- To najwyższy czas, żeby wartości, które były prezentowane w Unii Europejskiej przed dekadą wróciły - powiedziała Ewa Zajączkowska-Hernik z Konfederacji. Polityk zaznaczyła, że jeśli UE nie zmieni swojego kierunku, to może się zdarzyć, że obywatele zażądają referendum. - O Polexicie zdecydują Polacy - podkreśliła.

- Konfederacja startuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego, żeby Unia wróciła na właściwe tory - powiedziała w "Graffiti" Ewa Zajączkowska-Hernik z Konfederacji.

- To najwyższy czas, żeby wartości, które były prezentowane w 2014 roku wróciły - dodała.

Jak zaznaczyła rzeczniczka Konfederacji, jeśli UE nie zmieni swojego kierunku i struktury, to może się zdarzyć, że Polacy zażądają referendum. Kandydatka prawicowej partii do Parlamentu Europejskiego zaznaczyła, że choć obecnie nikt nie chce stosować tego narzędzia demokracji bezpośredniej, to niewykluczone iż zostanie wykorzystane.

"O Polexicie zdecydują Polacy". Kandydatka Konfederacji w wyborach do PE o Unii Europejskiej

- O Polexicie zdecydują Polacy. Dyskusja o nim już gdzieś wybrzmiewa - dodała Ewa Zajączkowska-Hernik. - Wystarczy złożyć wniosek z pół milionem podpisów. Być może w ten sposób będzie można postawić w szachu marszałka Sejmu - podkreśliła.

Jak przekazała, Konfederacja nie ma takich planów. - Może znajdzie się organizacja, która to zrobi - zaznaczyła.

- Nikt w 20219 roku nie mówił, że wprowadzi nam "Zielony Ład" i zakaże nam samochodów spalinowych. Nikt nie mówił, ze będzie głosował za paktem migracyjnym - zaznaczyła Ewa Zajączkowska-Hernik. Dodała, że Konfederacja jedzie do Brukseli jednoczyć środowiska eurosceptyczne.

- Wadliwym zapisem w Konstytucji jest to, że niektóre umowy międzynarodowe mogą być ważniejsze od polskiego prawa - przekazała rzeczniczka Konfederacji. - Być może trzeba byłoby napisać ją od nowa - dodał.

Ewa Zajączkowska-Hernik skomentowała także deklaracje polityków PiS przeciwko polityce UE.

- Mateusz Morawiecki miał odpowiednie narzędzia, aby zawetować szkodliwą politykę Unii - podkreśliła. - Ale nic nie zrobił, to on jest odpowiedzialny z "Zielony Ład" i jego implementację - wyjaśniła.

