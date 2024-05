- Rosja przygotowuje ingerencje w proces wyborczy w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Zagrożona jest Polska, kraje bałtyckie, a także Finlandia - powiedział na konferencji prasowej premier. Donald Tusk ujawnił, że w ostatnich tygodniach udaremniono "próby akcji bezpośrednich dot. także sabotażu i prób podpaleń".

- Rosja przygotowuje ingerencje w proces wyborczy - przekazał premier Donald Tusk po posiedzeniu rządu.

Jak podkreślił Tusk, wskazują na to meldunki z wielu stolic europejskich. - To nie jest pierwszy taki przypadek, ale tym razem skala jest niepokojąca - podkreślił.

- Zagrożona jest Polska, Litwa, Łotwa i Estonia, a także trochę Finlandia - wyliczył premier.

Tusk zaznaczył - że według aktualnych informacji - nie ma dowodów wiążących ostatnie pożary z działaniami służb lub z sabotażem. - Ważne było, aby upewnić się w tym temacie - dodał.

Donald Tusk: Przeznaczymy 100 mln zł na służby, aby wzmocnić bezpieczeństwo

Premier zaznaczył, że ostatnimi czasami służby udaremniły kilka prób sabotażu i podpaleń. - Stan podwyższonej gotowości jest niezbędny. Dlatego będziemy wyjaśniać każdy szczegół - przekazał.

- Akcje rosyjskie będą się nasilać. Chciałbym, aby służby - szczególnie tam, gdzie mamy do czynienia z infrastrukturą krytyczną - były czujne i gotowe do zwiększonej aktywności - podkreślił premier.

- Będziemy musieli przeznaczyć więcej środków na służby, aby zwiększyć bezpieczeństwo - zadeklarował Tusk. - Z rezerwy na wzmocnienie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu przeznaczymy 100 mln zł - poinformował.

Premier zapowiedział, że zapora na granicy polsko-białoruskiej nie spełnia oczekiwań, dlatego ma zostać wzmocniona.



- Sytuacja na granicy jest trudna. Każdej doby jest kilkaset prób przekroczenia granicy. To nie są uchodźcy, w 80 na 100 przypadków mamy do czynienia z grupami młodych mężczyzn - dodał Tusk.

Szef rządu zaznaczył, że polscy żołnierze będą objęci pomocą prawną. - Strażnicy graniczni i żołnierze przywiązują wielką uwagę do humanitarności. To utrudnia działania - im bardziej empatycznie zachowują się funkcjonariusze, tym większą agresję i bezczelność migrantów to wywołuje. Proszę wszystkich o zrozumienie - zaapelował.



Premier Tusk odpowiedział na pytania dziennikarzy.



- Polska nie przyjmie z paktu migracyjnego żadnych migrantów. Polska przyjęła setki tysięcy migrantów w związku z wojną w Ukrainie, mamy także dziesiąty tysięcy migrantów z Białorusi - odpowiedział premier na pytanie o przyjęty przez Radę UE pakt.

- Będziemy beneficjantem paktu migracyjnego - nie będziemy za nic płacić, nie będziemy musieli przyjmować żadnych migrantów z innych kierunków - zadeklarował Tusk.



Premier odpowiedział na pytania o Zielony Ład.

- Ten projekt był od początku zaakceptowany przez rząd PiS. Celem mojego rządu było wyeliminowanie z Zielonego Ładu tych zapisów, które godzą w interesy polskiego rolnictwa. Istotną część tego udało się wywalczyć - odpowiedział Tusk.

Wkrótce więcej informacji.

ZOBACZ: Rekonstrukcja rządu Donalda Tuska. W Pałacu Prezydenckim zaprzysiężono nowych ministrów

Rada Ministrów. Tym zajął się we wtorek rząd

Rząd na wtorkowym posiedzeniu zajmował się m. in. projektem nowelizacji ustawy o prawie autorskim implementującym dwie unijne dyrektywy oraz propozycją zmiany kwot kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej.

Ministrowie zajmowali się też przygotowaną przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej propozycją zmiany od 1 stycznia 2025 r. kwot kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej.

Kryteria dochodowe podlegają co trzy lata weryfikacji z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej, którego dokonuje Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Od 1 stycznia 2022 r. kryteria dochodowe w pomocy społecznej wynoszą: dla osoby samotnie gospodarującej - 776 zł, dla osoby w rodzinie - 600 zł.