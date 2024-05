- Pokazaliśmy tutaj króciutki film, mówiący o oszustwie Donalda Tuska. Ja chciałem przypomnieć, że cała kampania, która doprowadziła go do władzy, to oszustwo wielopiętrowe, odnoszące się do wielu spraw - powiedział Jarosław Kaczyński w Siedlcach. Chwilę wcześniej wyemitowano krótki spot. Można było na nim zobaczyć ujęcia z granicy polsko-białoruskiej i usłyszeć wypowiedzi premiera.

Jarosław Kaczyński na miesiąc przed wyborami do Parlamentu Europejskiego spotkał się z mieszkańcami Siedlec.

Chwilę przed jego wystąpieniem w sali wyświetlono krótki film, na którym pokazano zaporę na granicy i zmagania pograniczników z migrantami. Te ujęcia były pokazywane naprzemiennie z wypowiedziami premiera Donalda Tuska, który mówił o tym, że cudzoziemcy w okolicy granicy "to normalni ludzie, którzy szukają schronienia".

Siedlce. Jarosław Kaczyński o "wielopiętrowym oszustwie" Donalda Tuska

- Pokazaliśmy tutaj króciutki film, mówiący o oszustwie Donalda Tuska. Ja chciałem przypomnieć, że cała kampania, która doprowadziła go do władzy, to oszustwo wielopiętrowe, odnoszące się do wielu spraw - powiedział następnie Kaczyński.

- Najbardziej zauważalna jest ta sfera oszustwa, odnosząca się do codziennych losów Polaków, związanych z cenami, tym, jak Polacy żyją - mówił dalej.

Następnie polityk PiS wspomniał, że jego ugrupowanie w ciągu ośmiu lat rządów "wyciągnęło Polskę ze sfery trzeciego świata do sfery państw cywilizowanych, nie tak daleko od tych państw najbogatszych".

- To się udało wbrew tym zapowiedziom, że pieniędzy nie ma i nie będzie. Dziś poza tym jest tak, że przyszedł czas weryfikacji zapowiedzi formułowanych przez Donalda Tuska - mówił Kaczyński.

Wspomniał m.in. o spadku cen i kwocie wolnej od podatku. - To wszystko sprowadza się do wielkiego oszukiwania - mówił prezes PiS.

Następnie polityk stwierdził, że "proces gonienia, by żyć na poziomie jak w Zachodniej Europie, zostanie zatrzymany". - Chyba że my wrócimy do władzy, to jest jedyne rozwiązanie - ocenił.

Tekst jest aktualizowany.