Ile wyniosą emerytury stażowe? Pierwsze wyliczenia

Emerytury stażowe były projektem obywatelskim ustawodawczym, który następnie stał się projektem poselskim. Został on złożony do Sejmu przez NSZZ Solidarność. Zakłada między innymi, że przejście na emeryturę będzie związane nie z wiekiem a ze stażem pracy. Pojawiły się pierwsze, wstępne wyliczenia, ile mogłyby wynosić.

Projekt wprowadzenia w Polsce emerytury stażowej jest realizowany przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Prace nad inicjatywą rozpoczęto 7 lipca 2021 roku, kiedy to działacze zaczęli zbierać podpisy i utworzyli komitet inicjatywy ustawodawczej. Aby obywatelska inicjatywa ustawodawcza mogła zostać przedstawiona parlamentowi, niezbędne jest zebranie co najmniej 100 tysięcy podpisów od osób uprawnionych do głosowania.

230 tysięcy podpisów pod projektem emerytury stażowej

Solidarność zebrała ponad 230 tysięcy podpisów i 30 września 2021 roku złożyła w Sejmie projekt zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Warto dodać, że podobny projekt był zawarty w obietnicach wyborczych Andrzeja Dudy podczas jego pierwszej kampanii prezydenckiej.

Projekt zmian został jednak wycofany przez wnioskodawców. Aktualnie prace nad wprowadzeniem emerytur stażowych są prowadzone w nowym projekcie poselskim, który został opublikowany 30 stycznia 2024 roku. Najważniejszą propozycją jest zmiana warunków przejścia na emeryturę. Dotychczas wymagano osiągnięcia odpowiedniego wieku - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Nowy projekt zakłada, że świadczenie emerytalne będzie można uzyskać ze względu na długość stażu pracy. Koszt tego rozwiązania oszacowano na około 14,5 miliarda złotych rocznie.

Dziennik Fakt obliczył, ile mogłaby wynosić emerytura stażowa określana od kapitału 580 i 700 tysięcy złotych. Kwoty mogłyby wyglądać następująco:







Staż pracy w latach Kwota obliczana od kapitału 580 tys. PLN Kwota obliczana od kapitału 700 tys. PLN 55 lat nie mniej niż 1918 PLN maksymalnie 2315 PLN 56 lat nie mniej niż 1982 PLN maksymalnie 2392 PLN 57 lat nie mniej niż 2052 PLN maksymalnie 2476 PLN 58 lat nie mniej niż 2124 PLN maksymalnie 2563 PLN 59 lat nie mniej niż 2200 PLN maksymalnie 2655 PLN 60 lat nie mniej niż 2280 PLN maksymalnie 2752 PLN

Oczywiście nie należy brać tych wartości za stuprocentowo pewne choćby z dwóch względów:

są to szacunki, które nie znalazły jeszcze potwierdzenia w dokumentach rządowych,

kwota będzie zależna od wysokości zgromadzonych składek, a te mogą różnić się od przykładowych, podanych w tabeli.

Kiedy emerytury stażowe wejdą w życie?

Obecny projekt poselski o emeryturach stażowych musi przejść wszystkie sejmowe procedury legislacyjne. Obejmują one pierwsze czytanie, analizę odpowiedniej komisji sejmowej, posiedzenie plenarne ze sprawozdaniem z poprzednich prac, drugie czytanie i ewentualne poprawki oraz ocenę komisji i trzecie czytanie, czyli głosowanie w Sejmie. Następnie zostanie on poddany pod obrady Senatu, a po pomyślnym rozpatrzeniu będzie musiał zostać podpisany przez prezydenta. Jeśli tak się stanie to wejdzie on w życie z dniem 1 lipca 2024 roku.

Najważniejszą zmianą przy emeryturach stażowych jest rezygnacja z wieku emerytalnego na rzecz stażu pracy. Osoby, które rozpoczęły karierę zawodową w młodym wieku, np. tuż po ukończeniu szkoły i osiągnięciu pełnoletności, będą miały możliwość przejścia na emeryturę znacznie wcześniej. Rząd podkreśla jednak, że skorzystanie z tego rozwiązania zawsze będzie opcjonalne, a nie obligatoryjne. Jeśli ktoś będzie chciał pracować dłużej, by zwiększyć wysokość emerytury, nadal będzie mieć taką możliwość.

red / polsatnews.pl