Dodatkowe pieniądze dla emerytów. Dostępne z urzędu

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie, które Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje osobom w szczególnej sytuacji zdrowotnej. Od 1 marca 2024 roku wynosi on 324,39 zł, a emeryci i renciści po 75. roku życia otrzymują pieniądze z automatu. Istotne jest to, że ZUS wypłaca pieniądze po spełnieniu jednego z dwóch warunków.