Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski zapowiedział w poniedziałek na konferencji, że "analizowane są kwestie wsparcia dla przedsiębiorców".

- To mogą być tylko i wyłącznie środki o charakterze specjalnym, dlatego, że nie ma dedykowanego programu dla wsparcia przedsiębiorców - powiedział wojewoda. - Szukamy możliwości ewentualnego wsparcia środkami specjalnymi - dodał.

Wyjaśnił, że "nie wchodzą w grę zapomogi klęskowe, ponieważ pożar nie dotyczył osób prywatnych".

Przekazał, że zostały zakończone czynności Państwowej Straży Pożarnej. - Teren został przekazany do właściciela. Państwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał zakaz użytkowania obiektu. Na teraz brak jest osób poszkodowanych znajdujących się na terenie hali - powiedział Frankowski.

Zapowiedział, że we wtorek zaplanowane jest spotkanie z przedstawicielami miasta i prezes Marywilskiej 44.

Prezydent Warszawy: Szukamy dodatkowych miejsc na targowiskach miejskich

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapewnił z kolei, że to, co miasto mogło zrobić i zrobiło, to przede wszystkim kwestia urzędu pracy. Poinformował, że przy Marszałkowskiej 77/79 powstało specjalne stanowisko dla tych, którzy chcieliby m.in. zarejestrować się jako osoby bezrobotne, czy uzyskać wsparcie w zakresie pośrednictwa pracy.

- Podjęliśmy również decyzję o tym, by poszukać dodatkowych miejsc na targowiskach miejskich - przekazał prezydent Warszawy. - Nie wydarzy się to w ciągu kilku godzin, ale mamy takie miejsca, jest ich ponad sto. W porównaniu z liczbą przedsiębiorców, którzy mogliby być zainteresowani, to nie jest duża liczba, ale będziemy na ten temat rozmawiali ze spółką Kupiec Warszawski, po to, by ustalić podstawowe fakty i to, w jaki sposób moglibyśmy ewentualnie pomóc w taki sposób - powiedział.

Dodał, że rozmowy ze spółką będą też dotyczyły warunków dzierżawy "w tej bardzo trudnej sytuacji".

Pożar Marywilskiej 44. To największe centrum handlowe w stolicy

Informacja o pożarze hali targowej przy ul. Marywilskiej 44 wpłynęła do straży pożarnej w niedzielę o godz. 3.30 na ranem. Po 11 minutach pierwsze zastępy wozów strażackich pojawiły się na miejscu zdarzenia. Wówczas - jak informowały służby - znaczna część centrum handlowego była już zajęta ogniem.

W związku z pożarem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie dla mieszkańców stolicy, by nie zbliżali się do miejsca zdarzenia, a także by zostali w domach i nie otwierali okien. W akcji gaszenia pożaru wzięło udział kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej, w tym Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego.

Marywilska 44 była największym centrum handlowym w Warszawie, które specjalizowało się w handlu hurtowym i detalicznym. Jak podano na stronie JHM Development, w obiekcie znajdowało się ponad 1400 sklepów i punktów usługowych.