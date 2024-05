Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej pokazał, jak rozprzestrzeniały się zanieczyszczenia powietrza po pożarze, który wybuchł w niedzielę nad ranem w centrum handlowym przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie. Z danych wynika, że powędrowały one w kierunku zachodnim.

Dyspersja to inaczej przenoszenie się substancji zanieczyszczających powietrze do atmosfery. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował dwie mapy przedstawiające dyspersje po potężnym pożarze, do którego doszło w niedzielę w Warszawie.

Dym z Marywilskiej 44 był widoczny z kosmosu. Są zdjęcia

Pierwsza mapa przedstawia stan na godz. 20 w niedzielę, czyli po kilkunastu godzinach od wybuchu pożaru przy ul. Marywilskiej 44. Zanieczyszczenia przemieszczały się wówczas w kierunku południowo-zachodnim, przez część woj. mazowieckiego i woj. łódzkie.

IMGW

Kolejny model przedstawia stan na godz. 12 w poniedziałek, czyli ponad dobę po wybuchu pożaru. Z mapy wynika, że zanieczyszczenia przemieściły się dalej przez południową część woj. wielkopolskiego oraz woj. lubuskie, w kierunku granicy z Niemcami.

IMGW

Pożar Marywilskiej 44. Spłonęło największe centrum handlowe

Informacja o pożarze hali targowej przy ul. Marywilskiej 44 wpłynęła do straży pożarnej w niedzielę o godz. 3.30 na ranem. Po 11 minutach pierwsze zastępy wozów strażackich pojawiły się na miejscu zdarzenia. Wówczas - jak informowały służby - znaczna część centrum handlowego była już zajęta ogniem.

ZOBACZ: Pożar centrum handlowego. Jest decyzja w sprawie Marywilskiej 44

W związku z pożarem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie dla mieszkańców stolicy, by nie zbliżali się do miejsca zdarzenia, a także by zostali w domach i nie otwierali okien. W akcji gaszenia pożaru wzięło udział kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej, w tym Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego.

Marywilska 44 była największym centrum handlowym w Warszawie, które specjalizowało się w handlu hurtowym i detalicznym. Jak podano na stronie JHM Development, w obiekcie znajdowało się ponad 1400 sklepów i punktów usługowych.