Trwa dogaszanie pożarów na Marywilskiej oraz w okolicy mostu Siekierkowskiego. Tylko w gaszeniu pogorzeliska w centrum handlowym uczestniczy ok. 100 strażaków. Mimo kłębów dymu jakość powietrza w stolicy nie odbiega od normy.

- 24 zastępy, czyli około stu funkcjonariuszy uczestniczy w dogaszaniu hali targowej przy Marywilskiej - przekazał PAP w niedzielę po południu rzecznik komendanta głównego PSP st. bryg. Karol Kierzkowski. Dodał, że zadymienie jest minimalne. - Z informacji, jakie przekazały nam służby ochrony środowiska wynika, że jakość powietrza w Warszawie nie odbiega od normy - dodał.

Strażacy dogaszają pożary w stolicy Polski

Pożar hali kompleksu handlowego przy ul. Marywilskiej w Warszawie - tak jak wcześniej zapewniali strażacy - nie stanowi też zagrożenia dla wód gruntowych i cieków. - Będziemy musieli zwrócić uwagę na wodę po pożarową, którą trzeba będzie zebrać - powiedział Kierzkowski. Dodał, że podłoże, na którym stoi zniszczona hala jest zabetonowane, dzięki czemu woda zebrała się w jednym miejscu i nie ma ryzyka, że przeniknie do gruntu.

Jak poinformowała Komenda Stołeczna Policji, rozpoczęły się czynności "zmierzające do ustalenia okoliczności powstania pożaru". "Praca naszych śledczych będzie między innymi obejmowała przesłuchanie świadków, zabezpieczenie okolicznego monitoringu, a przede wszystkim współpracę z biegłym z zakresu pożarnictwa. Na określenie dokładnej przyczyny pożaru trzeba jeszcze poczekać" - czytamy.

Ogromny pożar na Marywilskiej. Spłonęło największe centrum handlowe w Warszawie

Informacja o pożarze hali targowej przy ul. Marywilskiej 44 wpłynęła do straży pożarnej o godz. 3.30 na ranem. Po 11 minutach pierwsze zastępy wozów strażackich pojawiły się na miejscu zdarzenia. Wówczas - jak informowały służby - znaczna część centrum handlowego była już zajęta ogniem.

ZOBACZ: Warszawa. Pożar w centrum handlowym Marywilska 44. Rozesłano alerty RCB

W związku z pożarem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie dla mieszkańców stolicy, by nie zbliżali się do miejsca zdarzenia, a także by zostali w domach i nie otwierali okien. W akcji gaszenia pożaru wzięło udział kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej, w tym Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego.

Marywilska 44 była największym centrum handlowym w Warszawie, które specjalizowało się w handlu hurtowym i detalicznym. Jak podano na stronie JHM Development, w obiekcie znajdowało się ponad 1400 sklepów i punktów usługowych.

Seria pożarów na Mazowszu

W niedzielę w Warszawie doszło łącznie do kilku pożarów. Płonęła też m.in. sortownia śmieci i materiałów pobudowlanych na Siekierkach. Ogień objął składowisko śmieci o wielkości 25 x 30 metrów kwadratowych zlokalizowane przy ulicy Bananowej, w pobliżu mostu Siekierkowskiego.

Jak zapewnił w rozmowie z PAP st. bryg. Karol Kierzkowski ten pożar też został opanowany i trwa jego dogaszanie.

Podobnie wygląda sytuacja w Puszczy Kampinoskiej, gdzie w miejscowości Janówek spłonęło 2500 m kw. lasu. Jak poinformowała Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim nikt nie ucierpiał, a na miejscu zdarzenia wciąż są funkcjonariusze.