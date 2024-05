Miłość w PiS. Dwa śluby jednego dnia

W sobotę 11 maja dwóch polityków wzięło ślub ze swoimi wybrankami. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Moskal poślubił Marię w kościele w Janowie Lubelskim. W tym wypadku para nie pochwaliła się jeszcze zdjęciami ślubnymi.

Jednak kilka dni wcześniej polityk udostępnił zdjęcie ze swoją wybranką i przypomniał o nadchodzącym ślubie. "Maj to piękny czas na rozpoczynanie nowych rozdziałów w życiu dlatego dziś małe świętowanie 30. urodzin, a za kilka dni ślub i wesele!" - napisał wówczas bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego.

Dwa śluby jednego dnia. Politycy PiS przysięgli miłość swoim wybrankom

Również w sobotę ślub wziął poseł z Suwerennej Polski Jan Kanthak. Wieczną miłość przysiągł swojej wybrance modelce Angelinie Lipie. Ceremonia odbyła się w zabytkowym kościele w Kazimierzu Dolnym.

Zdjęcia ze ślubu pan młody udostępnił w mediach społecznościowych. Na jednej z platform pod opublikowanym zdjęciem napisał "przedstawiam Państwu Panią Angelikę Kanthak". Młody poseł chętnie chwalił się przygotowaniami do ślubu w internecie. M.in. pytał swoich obserwatorów o to jaki krawat wybrać na uroczystość, zapowiadał także swój wieczór kawalerski.

Poseł Jan Kanthak wziął ślub. Zbigniew Ziobro złożył życzenia młodej parze

Zapewne z powodu stanu zdrowia na uroczystości zaślubin nie pojawił się Zbigniew Ziobro. Złożył on jednak życzenia poprzez mediach.



"Angeliko i Janku, tak bardzo chciałbym być dzisiaj z Wami, widzieć tak piękną Młodą Parę, Wasze szczęście, miłość i radość. Ale znane Wam względy stanęły na przeszkodzie. Życzę Wam wspaniałej przyszłości, wypełnionej wspólnie spełnianymi marzeniami, codziennych wielu uśmiechów i radości wypływającej z wychowywania dzieci" - napisał Ziobro.

"Gdy jesteście razem, to macie ze sobą całą moc wzajemnej miłości. A gdy nadejdzie trudniejsza chwila, to Wasza miłość zawsze da Wam siłę, by stawić jej czoła. Angeliko i Janku - z całego serca życzę Wam wszystkiego najlepszego na Waszej nowej drodze życia! Bądźcie szczęśliwi!" - dodał.