Władysław Kosiniak-Kamysz został ojcem chłopca. "3890 g szczęścia. Witaj na świecie, synu. Mama i nasz maluch bardzo dzielni" - napisał lider PSL na platformie X, dołączając fotografię swojego potomka.

Tym samym pozostałe dzieci Kosiniaka-Kamysza - Zosia oraz Róża zyskały młodszego brata. Przypomnijmy, że jego pierwsza córka urodziła się w 2019 roku, a druga rok później.

Polityk podkreślał w mediach, że opieka nad córkami to nie lada wyzwanie. - U mnie dziewczyny są rok po roku. Nazwę to problemem z synchronizacją. Działa to tak, że jak jedną uda się uśpić, to druga potrafi ją obudzić płaczem. Gdy ta już uśnie, to zaczyna płakać druga - mówił w wywiadzie z "Tygodnikiem" Interii.

Władysław Kosiniak-Kamysz ma syna. Fala gratulacji w sieci

Pod wpisem nie brakuje ciepłych słów dla rodziców. "Gratulacje, zdrowia dla Mamy i Maleństwa!" - napisała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska z Polski 2050. "Najserdeczniejsze gratulacje Władku!" - pogratulował Michał Kobosko, wiceszef Polski 2050.

Nie zabrakło również życzeń od polityków z jego ugrupowania. "Gratuluję Pięknego życia w zdrowiu i miłości" - napisała wiceprezes PSL-u Urszula Pasławska. "Wielkie gratulacje dla szczęśliwych Rodziców! Trójka dzieci to nie lada wyzwanie, ale w zamian Twoja pozycja w rządzie niewątpliwie się umacnia po dzisiejszej rekonstrukcji rodzinnej" - zażartował kolejny wiceprezes formacji Dariusz Klimczak.

"Serdeczne gratulacje dla Rodziców i życzenia szczęścia i pomyślności dla powiększonej Rodziny" - napisał mazowiecki marszałek z PSL Adam Struzik.

Kosiniakowi-Kamyszowi pogratulowali również politycy KO m.in. przyszły prezydent Krakowa Aleksander Miszalski oraz posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz.

Życzenia złożyli też przedstawiciele Lewicy. "Gratulacje i dużo zdrowia dla całej rodziny!" - napisała Paulina Matysiak z Partii Razem. Gratulacje popłynęły również od Janusza Kowalskiego z Suwerennej Polski, współpracującej z PiS. "I to jest największe szczęście! PS. Kolejne 800+ od PiS-u" - napisał.