Burza magnetyczna, czyli tzw. burza słoneczna to silne, globalne zaburzenie pola magnetycznego Ziemi. Może zakłócić działanie urządzeń elektronicznych, takich jak GPS i sieci energetyczne. Przyczynia się też do powstania zorzy polarnej.

Zorza polarna to zjawisko świetlne obserwowane w górnej atmosferze w pobliżu biegunów magnetycznych planety, które ma silne pole magnetyczne o charakterze dipolowym (dwubiegunowym). Na Ziemi zorze występują na wysokich szerokościach geograficznych, głównie za kołami podbiegunowymi. Jednak dzięki silnemu promieniowaniu od piątku jest widoczna także w Polsce.

"W nadchodzącą noc również warto spoglądać w niebo. Prognozy wskazują na bardzo duże prawdopodobieństwo, że będzie można zaobserwować zorzę polarną" - podał w sobotnim komunikacie IMGW. Nie wszędzie jednak zjawisko będzie tak samo intensywne.

Jak wyjaśnia państwowy instytut, Polska jest położona na południe od naturalnego pasa zórz (Norwegia, Islandia, Grenlandia), do wystąpienia tam zorzy polarnej potrzebna jest ekstremalnie silna burza geomagnetyczna, co bardzo rzadko się zdarza. Z udostępnionej przez IMGW mapy wynika, że zorze będą najbardziej widoczne w północnej oraz wschodniej części kraju.

Jak zrobić dobre zdjęcie zorzy polarnej?

Eksperci ostrzegą też, że zdjęcia zórz mogą wydawać się mało reprezentatywne w stosunku do tego, co widać gołym okiem z racji samej techniki ich wykonywania. Przyczyna tego jest taka, że fotografujący używają tego samego sprzętu do robienia zdjęć obiektów oświetlonych światłem dziennym, co do zórz czy Drogi Mlecznej (a więc obiektów ledwie widocznych przez człowieka).

To oznacza konieczność użycia statywu i długiej ekspozycji - kilkunastu minut. Pomaga to doświetlić zdjęcie. Dodatkowo powolny ruch zorzy po niebie umożliwia pewną nadmiarowość w kolorze i osiągnięcie efektu rozmytych smug, na których zorza jest zielona czy czerwona wzdłuż północnego horyzontu.

IMGW ma również kilka rad dotyczących tego, jakie warunki muszą być spełnione, aby zorza była dobrze widoczna:

Jasna, bezchmurna noc,

Ciemne miejsce bez zanieczyszczenia światłem,

Skierowanie wzroku w stronę północnego horyzontu,

Zachowanie ostrożności, ponieważ aktywność geomagnetyczna może zakłócić nawigację satelitarną (GNSS).