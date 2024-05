W nocy z piątku na sobotę na terenie niemalże całej Polski można było zaobserwować na niebie niezwykłe zjawisko. Zorza polarna rozświetliła kraj od południa do północy. Sadząc po zdjęciach opublikowanych w mediach społecznościowych wielu osobom udało się ją dostrzec.

Zorza polarna nad Polską. Gdzie była widoczna?

Kolorowe światła zauważono nad polskim morzem. Widoczne były także m.in. Krakowie, Tarnowcu, Czorsztynie czy w Zakopanem. Mieszkańcy tych okolic chętnie dzielili się zdjęciami zorzy, która przybrała głównie odcienie różu, fioletu i zieleni.

Tzw. burza geomagnetyczna, która przyczyniła się do możliwości zaobserwowania zorzy, osiągnęła w nocy poziom G4. Oznacza to, że była bardzo silna, a w niektórych miejscach mogła spowodować krótkotrwałe problemy z GPS.

🌈Zorza polarna widziane z Kasprowego Wierchu 😵

📷W. Kaszkin IMGW-PIB

W piątek Centrum Badań Kosmicznych PAN potwierdziło, że w stronę Ziemi leci aż 5 koronalnych wyrzutów masy, co może skutkować jedną z najsilniejszych burz magnetycznych w XXI wieku.

Burza magnetyczna. Przyczyniła się do niezwykłego zjawiska nad Europą

W związku z tak silnym zjawiskiem, zorza polarna była widoczna nie tylko na terenie Polski. Można było ją dostrzec w wielu krajach Europy, w tym Irlandii, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Czechach.



Agencja rządowa Wielkiej Brytanii Met Office oznajmiła, że zjawisko, które wystąpiło ostatniej nocy było tak silne, że możliwe, iż będzie trwało do sobotniej nocy. Oznacza to, że osoby, które nie miały do tej pory tyle szczęścia by zobaczyć zorzę polarną, będą mogły poszukiwać jej na niebie jeszcze w sobotni wieczór.

Należy jednak pamiętać, że wystąpienie zjawiska nie jest zależne tylko od kosmicznych czynników, ale i od lokalnych warunków pogodowych. Duże zachmurzenie czy mgła będą obniżać możliwość zobaczenia zorzy.

Zorza polarna, co to takiego?

Burza magnetyczna, czyli tzw. burza słoneczna to silne, globalne zaburzenie pola magnetycznego Ziemi. Może zakłócić działanie urządzeń elektronicznych, takich jak GPS i sieci energetyczne. Przyczynia się do powstania zorzy polarnej.



Zorza polarna powstaje, gdy strumień naładowanych elektrycznie cząstek emitowanych przez Słońce - zwanym wiatrem słonecznym - zostaje wyrzucony w przestrzeń kosmiczną z na tyle dużą mocą, aby przedostać się przez pole magnetyczne Ziemi. Najsłabiej chroni ono nasza planetę w okolicach biegunów, dlatego tam najczęściej można spotkać się ze zjawiskiem zorzy.



Chociaż to zjawisko świetlne kojarzone jest najbardziej z Islandią, Norwegią czy Szwecją, to coraz częściej można je zaobserwować nad Polską, a nawet w krajach śródziemnomorskich.