Rolnicy po spotkaniu w ministerstwie rolnictwa zostali na miejscu i okupują resort. Żądają spotkania z premierem, bo - jak twierdzą - mimo obietnic ich postulaty nie zostały spełnione. - Ten rząd jest wiarygodny. Liczyliśmy, że to wszystko załatwi, a on to po prostu wszystko olewa - mówił jeden z protestujących.

We wtorek w Ministerstwie Rolnictwa odbyły się rozmowy szefa resortu Czesława Siekierskiego z rolnikami, którzy brali udział w negocjacjach w Jasionce. W spotkaniu uczestniczył również wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak. Jednak negocjacje nie poszły zgodnie z oczekiwaniami.

Rolnicy okupują ministerstwo. Chcą spotkania z Tuskiem

Po rozmowach grupa przedstawicieli Solidarności Rolników Indywidualnych została w resorcie, gdzie do tej pory oczekuje na spotkanie z Donaldem Tuskiem.

- To była bardzo ciężka noc, krzywo spaliśmy, szyja nas boli. Nie widzimy żadnych rezultatów. Czekamy na ministra, czekamy na premiera, nikt z nami nie chce rozmawiać - przekazali protestujący w środę wczesnym rankiem.

ZOBACZ: Nocny protest w Warszawie. Rolnicy gromadzą się przed ministerstwem rolnictwa

- Pan premier jest osobą decyzyjną i powinien podjąć konkretne działania, żeby te emocje rozładować, te napięcia między Ukrainą a Polską. Wiadomo, do tego doprowadził poprzedni rząd, a ten obecny jest wiarygodny i liczyliśmy, że to wszystko załatwi, a on to po prostu wszystko olewa - dodał jeden z rolników.

Na razie nie ma żadnej informacji w tej sprawie z kancelarii premiera, nie wiadomo też, czy Tusk przyjdzie spotkać się z rolnikami. Rolnicy zapowiadają, że nie opuszczą resortu, póki premier do nich nie przyjedzie, a według zapowiedzi mają do nich dołączyć inni protestujący.

Rząd rozmawia z rolnikami i Ukrainą

Kołodziejczak we wtorek w Polsat News tłumaczył, że rozmowy z Kijowem wciąż trwają, ale on nie chce naciskać ani na polski rząd, ani na stronę ukraińską. - W momencie jak my podpisywaliśmy uzgodnienia, sytuacja (wojenna) była lżejsza dla Ukrainy - mówił.



- Ja rozumiem rolników, ale rozumiem też słowa Donalda Tuska, który powiedział jasno: mamy trudne czasy, wręcz przedwojenne. Następne dwa lata pokażą bardzo dużo. I to pokazuje też złożoność, trudność tych problemów - dodał wiceminister w "Gościu Wydarzeń".