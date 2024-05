21-latek został ukarany za niebezpieczną jazdę po ulicach w Jastrzębiu Zdroju. Kierowca bmw został nagrany, jak "driftuje" na rondzie. Po chwili stracił panowanie nad samochodem i doprowadził do jego uszkodzenia. "Z ulic miasta urządził sobie tor wyścigowy" - komentują policjanci.

Śląscy policjanci opisali jedną z interwencji, którą przeprowadzili podczas tegorocznej majówki. W czwartkowe popołudnie otrzymali zgłoszenie o agresywnej jeździe młodego kierowcy w centrum miasta.

Próbował "driftować" na rondzie. Uszkodził auto

Okazało się, że na niebezpieczną przejażdżkę udał się 21-letni kierowca bwm, który "wyjeżdżał bokiem" z ronda Władysława Sikorskiego. Kilka metrów dalej stracił panowanie nad samochodem, zjechał na chodnik i rozdarł jedną z opon, uderzając w krawężnik i wjechał z impetem na chodnik.

"Z ulic miasta urządził sobie tor wyścigowy" - komentują policjanci. Co więcej, w trakcie jego brawurowej jazdy po drugiej stronie jezdni, po chodniku poruszała się piesza. Cały manewr wyjazdu z ronda został zarejestrowany przez kamery monitoringu i udostępniony na policyjnej stronie.

W ciągu godziny od zdarzenia jastrzębscy policjanci ustalili dane kierującego bmw i szybko rozliczyli go z nieodpowiedzialnego zachowania na drodze. 21-latek, w związku z popełnionymi wykroczeniami został ukarany mandatem karnym w wysokości pięciu tysięcy złotych, a na jego konto trafiło 25 punktów karnych.

"Apelujemy o rozwagę i rozsądek na drodze oraz stosowanie się do przepisów ruchu drogowego" - zaapelowali policjanci. Według oficjalnych danych W ciągu długiego weekendu majowego doszło do co najmniej 346 wypadków, w których zginęły 32 osoby. Zatrzymano też 1,5 tys. pijanych kierowców.