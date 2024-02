10-latek wraz z innymi dziećmi chciał jechać na ferie do Zakopanego. Grupa zebrała się w Wawrowie (woj. lubuskie) i gdy pakowała bagaże do autokaru, nagle pojawiło się pędzące bmw. Kierowca potrącił chłopca, nie udzielił mu pomocy i uciekł z miejsca wypadku. Dziecko zmarło w szpitalu.

Do wypadku doszło w piątek tuż przed północą w miejscowości Wawrów koło Gorzowa Wielkopolskiego. Grupa dzieci zebrała się tam, by wsiąść do autokaru, który miał zabrać je na zimowy wypoczynek w Zakopanem. Gdy dzieci pakowały bagaże do pojazdu, nagle nadjechał pędzący samochód, prawdopodobnie bmw.

Kierowca potrącił 10-letniego chłopca i odjechał z miejsca wypadku. - Dziecko zostało przetransportowane do szpitala, gdzie zmarło. To ogromna tragedia. Policjanci z Gorzowa szukają kierowcy, robimy wszystko, aby go zatrzymać – powiedział portalowi gorzowianin.com Marcin Maludy, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Wawrów. Śmiertelny wypadek, nie żyje 10-latek. Policja szuka kierowcy

Mundurowi apelują do świadków zdarzenia i wszystkich innych, którzy mogą wiedzieć, kim jest kierowca, by przekazywali im informacje. Rodzice 10-latka są w szoku, dlatego objęto ich opieką psychologiczną.

Gorzowianin.com informuje, powołując się na świadków, że ciemne bmw odjechało w stronę Czechowa. - To nie był wypadek. To było morderstwo dokonane przez bandytę, który po potrąceniu jeszcze przyspieszył (...). Nie miejcie skrupułów. Musi odpowiedzieć (za swoje czyny - red.) - powiedział Krzysztof Chrostek, sołtys Wawrowa.

