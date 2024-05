Jak informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna, w tym roku do egzaminów maturalnych przystąpi około 263 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Razem z nimi egzaminy będą zdawać abiturienci z wcześniejszych roczników.

Matura 2024. Dziś egzamin z jęz. polskiego. Co należy zabrać?

7 maja 2024 roku o 9:00 rozpocznie się pierwszy - obowiązkowy dla wszystkich zdających maturę - egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Należy na niego zabrać dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oraz długopis z czarnym atramentem.

By uniknąć spóźnienia, warto wybrać się na niego z odpowiednim wyprzedzeniem. Gdy arkusze zostaną rozdane, drzwi do sali egzaminacyjnej zostaną zamknięte i nie będzie można już dołączyć do zdających.

Jeśli maturzysta z ważnego powodu nie będzie mógł napisać testu w pierwotnym terminie, po spełnieniu formalności może przystąpić do niego w terminie dodatkowym. Został on wyznaczony na 3 czerwca na godz. 9. Z kolei egzamin poprawkowy odbędzie się 20 sierpnia. Absolwent, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki, ale jeśli nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.

Egzaminy maturalne w dwóch formułach

Tegoroczna matura na poziomie podstawowym zostanie przeprowadzona w dwóch formułach. W przypadku formuły 2023 uczniowie będą mieć do dyspozycji 240 minut, natomiast według formuły 2015 - 170 minut. Czym różnią się obie formuły?

Starsza dostosowana jest do wymogów egzaminacyjnych dotyczących uczniów, którzy uczyli się w gimnazjum. Nowsza uwzględnia zmiany w systemie po likwidacji gimnazjów.

Wśród tegorocznych maturzystów egzamin w nowej formule będzie zdawać m.in. pierwszy rocznik absolwentów pięcioletnich techników. Absolwenci liceów maturę w tej formule po raz pierwszy zdawali już w ubiegłym roku. Wówczas przystąpił do nich pierwszy rocznik absolwentów czteroletniego liceum ogólnokształcącego. Do matur 2024 przystąpią także abiturienci z wcześniejszych roczników. Będą wśród nich osoby, które:

wcześniej nie przystąpiły do matur,

zdecydowały się przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłych latach,

postanowiły napisać egzamin z nowego przedmiotu,

chcą poprawić wynik zdawanego wcześniej egzaminu. Zdecydowana większość z nich to osoby, które będą zdawać maturę w starej formule. Chęć przystąpienia do egzaminów maturalnych zadeklarowało także 275 abiturientów pochodzących z Ukrainy. To osoby, które przybyły do Polski po 24 lutego 2022 r. kiedy Rosja rozpoczęła pełnoskalową agresję na Ukrainę. 268 z nich przystąpi do matury w nowej formule, a siedmioro w starej.

W tym roku po raz ostatni egzamin maturalny będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie tych określonych w podstawie programowej. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymogów (o 20-30 proc., zależnie od przedmiotu) określonych w podstawie programowej. Wprowadzono je w 2021 r. z powodu pandemii COVID-19, w związku z którą szkoły przechodziły na nauczanie zdalne.

Matura 2024. Gdzie szukać rozwiązań?

Wyniki egzaminów maturalnych zostaną ogłoszone w formie cyfrowej, za pośrednictwem Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika. Uczniowie będą mogli sprawdzić swoje rezultaty za pośrednictwem sieci już 9 lipca 2024 roku o godzinie 8:30. Przykładowe odpowiedzi będzie można sprawdzić jeszcze tego samego dnia w polsatnews.pl oraz w Interii.

