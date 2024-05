Samolot rosyjskiego przewoźnika Nordwind Airlines wkrótce po starcie wysłał sygnał alarmowy. Okazało się, że maszyna musi zawrócić na lotnisko z powodu poważnej awarii. W kokpicie doszło do nagłego spadku ciśnienia spowodowanego rozszczelnieniem się kabiny.

O niebezpiecznym incydencie poinformował w mediach społecznościowych poinformował w mediach społecznościowych przedstawiciel Federalnej Agencji Transportu Lotniczego Artem Korenyako.

Według jego relacji samolot pasażerski linii Nordwind Airlines Airbus A321 wyleciał z międzynarodowego lotniska Szeremietiewo w Moskwie i miał lecieć do Orenburga, jednak ostatecznie zawrócił.

Samolot nagle zniknął z radarów

Po zaledwie 40 minutach zaświeciły się kontrolki ostrzegawcze i nadano sygnał pomocy. Pilot podjął decyzję o powrocie, ponieważ w kokpicie doszło do nagłego spadku ciśnienia, co oznacza, że kabina była nieszczelna.

Jednak zanim samolot z 160 osobami na pokładzie wylądował bezpiecznie na lotnisku w Szeremietiewie, doszło do jeszcze jednej niepokojącej sytuacji.

Po alarmie pilot zszedł z wysokości 10 tys. metrów do trzech tysięcy, co spowodowało chwilowe zniknięcie maszyny z radów. Kontrolerzy obawiali się, że stało się coś poważniejszego, jednak po kilkunastu minutach wszystko wróciło do normy, a lądowanie awaryjne zakończyło się sukcesem.

Rosyjskie linie lotnicze w coraz gorszym stanie?

Dziennik "Kyiv Post" już wcześniej informował o pogarszającym się stanie rosyjskich komercyjnych linii lotniczych w związku z nałożeniem zachodnich sankcji. Według artykułu opublikowanego na łamach "Wall Street Journal" przez niemiecką firmę badawczą Jacdec, w 2023 r. rosyjskie linie lotnicze odnotowały 74 sytuacje awaryjne podczas lotów, czyli dwukrotnie więcej niż w poprzednim roku.

Ponadto Rosyjska Federalna Agencja Transportu Lotniczego odnotowała przed lotami ponad 400 przypadków awarii części tj. silników, podwozi, klap, oprogramowania oraz układu hydraulicznego.