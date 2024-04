Samolot amerykańskich linii lotniczych Delta Airlines, lecący z Nowego Jorku do Los Angeles, musiał zawrócić. Niedługo po starcie od maszyny odpadła awaryjna zjeżdżalnia, a załoga usłyszała "nietypowy dźwięk" i odczuła "lekkie wibracje". Na pokładzie było wtedy 176 pasażerów.

Federalna Administracja Lotnictwa USA potwierdziła, że incydent dotyczył lotu nr 520 linii Delta Airlines z Nowego Jorku do Los Angeles. Niecałą godzinę po starcie maszyna wróciła na lotnisko, z którego wystartowała. Wcześniej piloci zgłosili awarię.

Okazało się, że na jednym ze skrzydeł samolotu otworzył się panel, za którym kryła się dmuchana zjeżdżalnia służąca do ewakuacji pasażerów. W powietrzu element ten oderwał się od maszyny i jak dotąd nie udało się go odnaleźć. Najprawdopodobniej spadł do wód sąsiadującej z lotniskiem Zatoki Jamajskiej.

Zjeżdżalnia odpadła z samolotu. Piloci słyszeli "nietypowy dźwięk"

Przewoźnik wydał oświadczenie w związku z potencjalnie niebezpiecznym zdarzeniem. Wyjaśnił, że krótko po starcie piloci otrzymali sygnał, że coś stało się z wyjściem awaryjnym na prawym skrzydle. Potwierdzał to dochodzący stamtąd "nietypowy dźwięk".

- Zaczynamy odczuwać lekkie wibracje po prawej stronie. W tej chwili nie ogłaszamy alarmu, ale chcielibyśmy wrócić na lotnisko tak szybko, jak to możliwe - słyszymy na nagraniu rozmowy pilotów z wieżą kontroli lotów, opublikowanym przez Eyewitness News.

Po tej rozmowie maszyna zawróciła i bezpiecznie wylądowała. Na pokładzie było 176 pasażerów, dwóch pilotów i pięciu członków załogi. Nikomu nic się nie stało. Podróżni zostali przetransportowani do innego samolotu, którym bez żadnych dodatkowych "przygód" dotarli do celu.

Na skutek incydentu 33-letni samolot typu Boeing 767 został tymczasowo wycofany ze służby. Linie lotnicze Delta zapewniły, że będą współpracować z odpowiednimi służbami, aby wyjaśnić przyczyny zdarzenia.