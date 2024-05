- Oczywistym wnioskiem jest to, że nastąpiło rzeczywiste wzmożenie rosyjskiej aktywności - przekazał jeden z rozmówców "Financial Times". Gazeta podała, że część europejskich wywiadów zaalarmowała rządy swoich krajów przed planowanymi atakami sabotażowymi rosyjskich agentów. Według danych, kremlowscy agenci mają przygotowywać zamachy bombowe, podpalenia i ataki na infrastrukturę europejską.

Wzmożenie rosyjskiej aktywności. "Ryzyko sabotażu wzrosło"

W swojej ocenie brytyjski dziennik powołuje się na doniesienia służb wywiadu trzech europejskich krajów. Według nich ataki rosyjskich agentów są coraz bardziej agresywne.



W publikacji przypomniano, że w ubiegłym miesiącu szef niemieckiego wywiadu wewnętrznego Thomas Haldenwang przyznał, że "ryzyko kontrolowanych przez państwo aktów sabotażu znacznie wzrosło". Według niego Rosja czuje się obecnie "komfortowo" działając na europejskich terenach i jest w stanie prowadzić ataki "o wysokim potencjale wyrządzania szkód".

Haldenwag wypowiadał się raptem kilka dni po aresztowaniu dwóch obywateli niemiecko-rosyjskiego pochodzenia, których zatrzymano w związku z podejrzeniem o przygotowywanie na zlecenie Kremla ataku na obiekty wojskowe i logistyczne w Niemczech.



Podobnych zatrzymań dokonano w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Czechach i Estonii. O możliwych atakach sabotażowych ze strony Rosji na obiekty wojskowe przestrzegł w tym roku także rząd Francji.

Rosyjskie działania postrachem w Europie. Urzędnicy ostrzegają

- Oczywistym wnioskiem jest to, że nastąpiło rzeczywiste wzmożenie rosyjskiej aktywności - uznał Keir Gilesz z think tanku Chatham House w rozmowie z "Financial Times".



- Nie można stwierdzić, czy jest to odzwierciedleniem faktu, że Rosjanie przeznaczają na to więcej środków, czy zachowują się bardziej niechlujnie i dają się złapać, czy też zachodni kontrwywiad po prostu stał się lepszy w wykrywaniu i powstrzymywaniu ich – dodał. Zaznaczył, że jakakolwiek jest tego przyczyna, to "wiele się dzieje".

Gazeta rozmawiała także z jednym z "wyższych rangą urzędników rządu europejskiego". Powiedział on, że także służby bezpieczeństwa NATO przekazują informacje o zakrojonych na dużą skalę, skoordynowanych rosyjskich działaniach. Stwierdził, że nadszedł czas, aby "podnieść świadomość i skupić się na zagrożeniu rosyjską przemocą na europejskiej ziemi".



NATO wydało w czwartek oświadczenie, w którym wyraziło swoje głębokie zaniepokojenie nasileniem rosyjskich "złośliwych działań" na całym terytorium europejskim. Obawy związane z atakami Rosji zrosły po tym, jak kraj został oskarżony w ostatnim czasie o dokonanie serii kampanii dezinformacyjnych i działań hakerskich.