Państwowa Inspekcja Sanitarna poinformowała o wykryciu bakterii w partii mleka dla niemowląt. Listeria monocytogenes wykryto w mleku modyfikowanym przeznaczonym dla dzieci powyżej szóstego miesiąca życia.



"Spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes może prowadzić do choroby zwanej listeriozą" - podał Główny Inspektoriat Sanitarny. Jest to choroba zakaźna, która stanowi szczególne zagrożenie dla kobiet w ciąży, noworodków i osób starszych. W skrajnych przypadkach może doprowadzić do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych czy sepsy. Częstymi objawami jest gorączka czy światłowstręt.

Bakteria wykryta w mleku dla niemowląt. Partię wycofano

W komunikacie GIS-u zaznaczono, że chodzi o produkt Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 2 dla niemowląt po 6. miesiącu życia. Opakowania o masie 800 g oznaczone są numerem partii 111302600. Z datą przydatności 03.10.2025 - napisaną na dnie puszki.

Producentem tego mleka jest firma NUTRICIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa.



Przekazano, że "firma Nutricia Polska Sp. z o.o. niezwłocznie podjęła działania, by wycofać ww. partię produktu ze sprzedaży". "Organy urzędowej kontroli żywności we współpracy z producentem prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie" - napisano w komunikacie.

Ostrzeżenie GIS. W razie objawów należy skontaktować się z lekarzem

Partii tego mleka nie należy spożywać. GIS ostrzega, że w przypadku wystąpienia objawów po spożyciu tego produktu należy skontaktować się z lekarzem.

Dokładne zdjęcia produktu objętego komunikatem, a także informacje na temat listeriozy są dostępne na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego.