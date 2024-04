GIS ostrzega przed tatarem wołowym. Poważne skutki zakażenia bakterią

Główny Inspektorat Sanitarny wydał w środę ostrzeżenie dotyczące wykrycia Escherichia coli wytwarzających toksynę Shiga w tatarze wołowym. Bakterię wykryto w 4 na 5 badanych próbkach w określonej partii. GIS ostrzegł, że spożycie produktu może doprowadzić do problemów ze zdrowiem.

"Zakażenie bakterią STEC może prowadzić do krwotocznego zapalenia okrężnicy lub znacznie rzadziej, bezkrwawej biegunki. W rzadkich przypadkach może wystąpić znaczne pogorszenie stanu zdrowia objawiające się jako zespół hemolityczno-mocznicowy (ang. hemolytic-uremic syndrome, HUS) lub jeszcze rzadziej jako zakrzepowa plamica małopłytkowa" - napisano.

GIS. Escherichia coli wykryta w tatarze. Nakazano wycofać produkt

GIS przekazał, że chodzi konkretnie o tatara wołowego w opakowaniu 200 gram z partii o numerze 1032604. Posiada termin przydatności do spożycia do 26.04.2024 roku. Produkowała go firma Zakłady Mięsne Łuków S.A. - znajdująca się przy ulicy Przemysłowej 15, 21-400 Łuków, weterynaryjny numer identyfikacyjny PL 06110266 WE.

Jak zapewniono, producent niezwłocznie po otrzymaniu informacji o niezgodności produktu, uruchomił procedurę wycofania kwestionowanej partii z obrotu. Organy urzędowej kontroli nadzorują ten proces.



W związku z tym, konsumentów poproszono o niespożywanie partii objętej komunikatem. "W przypadku wystąpienia niepokojących objawów po spożyciu wyżej wymienionego produktu, należy skontaktować się z lekarzem" - przekazano.