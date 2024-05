- Chciałabym przypomnieć obrzydliwy przemysł pogardy, kiedy podobne dyskusje toczyły się za czasów prezydentury Lecha Kaczyńskiego. To jest podobny klimat - powiedziała Anna Zalewska w "Gościu Wydarzeń". Europosłanka odniosła się do napiętej sytuacji na linii prezydent-premier.

Europosłanka PiS Anna Zalewska wystąpiła w niedzielę w "Gościu Wydarzeń". Na początku programu pytana była o głośną sprawę przemówienia Marcina Kierwińskiego podczas Dnia Strażaka.

- Jest o tym tak głośno, że trzeba wszystki wyjaśnić. Pan minister Kierwiński należy do tego typu polityków, który wykorzystuje takie sytuacje u swoich przeciwników polityków. Trzeba wyjaśnić tę sprawę, bo należy się to strażakom - skomentowała Zalewska.

- Wokół bełkotliwej mowy pana ministra są duże emocje. Ale musimy uważać, bo pan minister zapowiedział, że będzie podawał wszystkich do sądu. Dobierajmy właściwie słowa - stwierdziła.

Europosłanka odniosła się także do nieobecności Daniela Obajtka podczas niedawnej konwencji PiS w Kielcach. Stwierdziła, że trochę ją to zaskoczyło. - To było ważne wydarzenie, chcieliśmy się zaprezentować, pokazać, że jesteśmy silną drużyną. Ale myślę, że Daniel Obajtek pewnie usprawiedliwiał się u Jarosława Kaczyńskiego - stwierdziła Zalewska.

- Mamy bardzo dobre listy (w wyborach do Parlamentu Europejskiego - red.). Jarosław Kaczyński mówi nawet o "listach śmierci" - dodała europosłanka PiS.

Zalewska podkreśliła, że w Unii Europejskiej "jest fala konserwatywna". - Przez ostatnie trzy lata zdarzyły się w UE rzeczy zatrważające. Frans Timmermans, który uciekł z funkcji wiceprzewodniczącego do swojego kraju mówił wręcz, że trzeba zniszczyć stary świat, zbudować nowy, według jego pomyślunku - powiedziała europosłanka.

Anna Zalewska pytana była także o to, czy oczekuje, że rząd będzie konsultował z prezydentem Andrzejem Dudą kandydaturę Polski na komisarza UE, co umożliwia głowie państwa tzw. ustawa kompetencyjna.

- Na pewno będzie budzić to konflikty, bo taki jest scenariusz Donalda Tuska. Chciałabym przypomnieć obrzydliwy przemysł pogardy, kiedy podobne dyskusje toczyły się za czasów prezydentury ś.p. Lecha Kaczyńskiego. To jest podobny klimat, dyskusja o współpracy. Wydaje się, że pan prezydent Andrzej Duda robi wszystko, żeby pokazać, że jest otwarty na różne rozwiązania. Ale gdy dowiaduje się z mediów, że np. 50 ambasadorów będzie odwołanych bez dyskusji z nim - jest to powód do niepokoju - powiedziała.

Chodzi o spór przed lat pomiędzy ówczesnym prezydentem Lechem Kaczyńskim a urzędującym wtedy premierem Donaldem Tuskiem w sprawie reprezentowania Polski podczas szczytów unijnych.

- Mam nadzieję, że cierpliwość pana prezydenta Andrzeja Dudy zostanie nagrodzona. Wszystkie złośliwości ze strony rządu Donalda Tuska nie spowodują, że nie będą współpracować - dodała europosłanka.

Według Zalewskiej wspomniana tzw. ustawa kompetencyjna miała "uporządkować te kwestie, żeby takie żenujące sytuacje się nie powtórzyły".

Emmanuel Macron przyznał w jednym z niedawnych wywiadów, że istnieje francusko-niemieckie porozumienie w sprawie przejścia do głosowania większością kwalifikowaną w kwestii podatków i polityki zagranicznej. - Od kilku lat kanclerz Niemiec Scholz i prezydent Macron mówią o tym, a potem się dziwią, że kraje członkowskie UE irytują się, że chcą stworzyć jedno państwo pod niemiecko-francuskim przywództwem - skomentowała Anna Zalewska.

