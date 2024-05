Większość Polski może się cieszyć w sobotę słoneczną pogodą. Synoptycy IMGW przekazali, że w południe temperatura w Toruniu przekroczyła 26 st. C. Podobna temperatura utrzymuje się w pozostałej części kraju. Najcieplej jest w centralnej i wschodniej części, gdzie termometry wskazują od 25 do 21 st. C. również na północy temperatura przekroczyła 20 st. C. - mniejsza jest tylko w rejonach górskich.



W sobotę najchłodniejszym rejonem okazał się północny-zachód - okolice województwa pomorskiego i pomorsko-zachodniego, gdzie temperatura oscyluje w okolicach od 19 do 11 st. C.

Prognoza pogody na weekend. Alerty IMGW

Jednakże piękna pogoda może zostać przerwana potężnymi burzami, które przyniosą ochłodzenie. Na zachodzie szare chmury przykryją niebo. IMGW wydało alerty dla pasa od Pomorza do Dolnego Śląsku. Wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w sobotę od godziny 15:00 do 22:30.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20-25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Lokalnie opad gradu" - napisali synoptycy w opublikowanym komunikacie.



Podano, że pierwsze burze pojawiły się już na granicy województw zachodniopomorskiego i wielkopolskiego oraz w Kotlinie Kłodzkiej.

Pogoda w niedzielę 5 maja. Burze w większości regionach Polski

Niestety w niedzielę strefa burz rozprzestrzeni się na więcej obszarów kraju. W związku z tym słonecznie będzie jedynie na krańcach wschodnich. W pozostałej części kraju wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże.

Możliwe wystąpienie przelotnych opadów deszczu. Wiatr na wschodzie słaby, na zachodzie umiarkowany i porywisty. Podczas burz mogą wystąpić porywy wiatru do 70 km/h.



Najwyższa temperatura prognozowana jest w centralnej części kraju – do 24 st. C. Najchłodniej na północy, nad samym morzem, gdzie temperatura wyniesie 14 st. C.