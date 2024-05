Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Kowalczuk przekazał, że niewielkie zachmurzenie wystąpi już w nocy z czwartku na piątek. Temperatury minimalne wyniosą od 6 st. C na wschodzie, przez około 10 st. C w centrum, do 14 st. C w rejonie Zalewu Szczecińskiego. Wiał będzie słaby, południowo-wschodni i wschodni wiatr.

Pogoda. Burze i deszcz w całej Polsce

W piątek sytuacja się zmieni. Na północnym wschodzie będzie niemal bezchmurnie, a na południu wystąpi zachmurzenie umiarkowane. Jednak na zachodzie chmur będzie już dużo. Możliwe są opady deszczu i przelotne burze. Lokalnie sumy opadów wyniosą do 20 mm, a porywy wiatru - do około 70 km/h.

Temperatury 3 maja osiągną od 23 st. C do 26 st. C. W rejonach podgórskich oraz nad samym morzem - około 18-20 st. C. Wiał będzie wiatr "słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni, na zachodzie przeważnie z kierunków południowych".



W nocy z piątku na sobotę utrzyma się zachmurzenie na zachodzie Polski. Znów mogą wystąpić przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatury minimalne wyniosą od 6 st. C na wschodzie, przez około 10 st. C w centrum, do 12 st. C w zachodniej połowie kraju.

Na weekend przewidywane są burze już niemal w całej Polsce. Żółte ostrzeżenia przed burzami będą obowiązywać prawdopodobnie w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, łódzkim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim i małopolskim.

Burze w całej Polsce. IMGW planuje ostrzeżenia

Temperatura maksymalna w niedzielę wyniesie od 19 stopni Celsjusza na zachodzie do około 23-24 stopni w centrum. Nad morzem termometry pokażą 14 i 15 st. C. W nocy temperatura wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie, 10 stopni w centrum i 12 st. na zachodzie.

IMGW poinformował, że w poniedziałek ponownie można spodziewać się burz w całym kraju. Ostrzeżenia mogą zostać wydane dla województw: świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego i opolskiego.



