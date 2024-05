- Każdej ceny jest warta nasza niepodległość - mówił podczas uroczystości z okazji święta Konstytucji 3 Maja prezydent Andrzej Duda. - Częścią Zachodu byliśmy zawsze. Jesteśmy i byliśmy zawsze, niezależnie od tego, co się działo, czy Polska była na mapie, czy nie. Czy była suwerenna czy nie. Czy usiłowano tu propagować ruski mir czy nie - zaznaczył.

W południe w Warszawie na Placu Zamkowym rozpoczęły się centralne obchody rocznicy Konstytucji 3 maja. Świętowanie rozpoczęto podniesieniem flagi państwowej oraz odśpiewaniem hymnu narodowego.

Uroczyste obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja

W obchodach wzięli udział m.in. prezydent Andrzej Duda z małżonka Agatą Kornhauser-Dudą. Obecni byli także Marszałek Sejmu Szymon Hołownia, minister obrony narodowe Władysław Kosiniak-Kamysz czy minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.



- Te pierwsze trzy dni maja to wielki maraton patriotyczno-historyczny pokazujący skąd idziemy, gdzie jesteśmy, ale może także i przede wszystkim - patrząc przez pryzmat naszej historii - dokąd zmierzamy lub gdzie powinniśmy zmierzać - mówił podczas uroczystości Andrzej Duda.

ZOBACZ: Prezydent Andrzej Duda wręczył Ordery Orła Białego. Uroczystości na Zamku Królewskim

Odnosząc się do 20. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej, Duda powiedział, że dzięki obecności w UE widzimy dziś "wysokościowce ze szkła i aluminium, drapacze chmur znaczące naszą stolicę, pokazującą dynamikę jej rozwoju, jej nowoczesność, to, że staje się prawdziwym centrum Europy Środkowej".

- Częścią Zachodu byliśmy zawsze. Jesteśmy i byliśmy zawsze, niezależnie od tego, co się działo, czy Polska była na mapie, czy nie. Czy była suwerenna czy nie. Czy usiłowano tu propagować ruski mir czy nie. Nigdy się to nie udało dzięki twardości ducha Polaków i najgłębiej zakorzenionej naszej tradycji - powiedział prezydent.

Prezydent Andrzej Duda przekazywał, że "musimy bronić naszej suwerenności". - To jest nasz obowiązek - zaznaczył. - Każdej ceny jest warta nasza niepodległość - podkreślił.

Prezydent podczas obchodów 233 rocznicy Konstytucji 3 maja: Odrodził się potwór

Podczas przemówienia prezydent nawiązywał również do kwestii zagrożenia ze strony Rosji. - Odrodził się potwór, jeden z najniebezpieczniejszych, jakie dla nas istnieją - rosyjski imperializm. Żarłoczny potwór, smok, który niejednokrotnie w historii nas pożerał, dzisiaj próbuje pożreć naród ukraiński, ich ziemie i ich państwo. Dziękuję, że wszyscy ich wspomagacie (...) Wystawiliście nam piękne świadectwo na cały świat swoją niezwykłą postawą - powiedział Duda.

Podkreślił, że nasz kraj musi inwestować w wojskowy sprzęt. - Musimy dzisiaj nadal budować polską armię - jako armię nowoczesną, jako armię silną, armię, która potencjalnie będzie w stanie zatrzymać każdego napastnika i dlatego nikt nie odważy się nas zaatakować. To jest najważniejsze zadanie - byśmy mieli taką armię, która nie będzie musiała się bronić - mówił Andrzej Duda.

Prezydent dziękował przy tym wszystkim, którzy współtworzą polską armię, w tym szefowi MON - za "spokojne i rozważne współdziałanie", a także "dobre kontynuowanie tego, co zostało rozpoczęte"

Przemawiając na pl. Zamkowym w Warszawie prezydent podkreślał, że potrzebujemy modernizacji polskiej energetyki, a elektrownie atomowe są nam niezbędne. - Musimy dzisiaj te wyzwania podjąć - oświadczył.

Andrzej Duda wspomniał również o naszych sojusznikach, z którymi powinniśmy kontynuować współprace. - Ze Stanami Zjednoczonymi, z naszymi wielkimi sojusznikami, z tymi, którzy przy okazji wspierają nasze bezpieczeństwo - powiedział prezydent.