Prezydent Andrzej Duda wręczył akty mianowania gen. broni Markowi Sokołowskiemu na stanowisko dowódcy gen. Rodzajów Sił Zbrojnych i gen. bryg. Krzysztofowi Stańczykowi na stanowisko dowódcy WOT. - To wielka odpowiedzialność dzierżyć w swoich rękach zadanie zapewnienia bezpieczeństwa - mówił Duda.

W związku z rocznicą Konstytucji 3 maja w Warszawie zaplanowano szereg uroczystości.

Prezydent Andrzej Duda przed godz. 9 przekazał akty mianowania na stanowisko dowódcy generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Markowi Sokołowskiemu oraz gen. bryg. Krzysztofowi Stańczykowi akt mianowania na stanowisko dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej. Dodatkowo Andrzej Duda wręczył akt mianowania na stopień generała Wojska Polskiego gen. broni Sławomirowi Wojciechowskiemu.

Andrzej Duda: To wielka odpowiedzialność

- Nie było żadnych wątpliwości, kto powinien dostać awans generalski i mianowania na te najważniejsze stanowiska dowódcze w polskim wojsku - powiedział prezydent i dodał, że to "zasłużone nominacje".

- 3 maja to piękny i ważny dzień dla Polski i Polaków. Przez 233 lata - niezależnie czy Polska była na mapie czy nie - to zawsze był ważny dzień, dla tych, którzy mieli Polskę w sercu - mówił Duda. - To wielka odpowiedzialność dziś dzierżyć w swoich rękach zadanie zapewnienia bezpieczeństwa współobywatelom, ale przede wszystkim zapewnienia bezpiecznej, wolnej, suwerennej Polsce - dodał.

ZOBACZ: Prezydent skierował projekt do Sejmu. Komunikat BBN

- Jakże jesteśmy szczęśliwym pokoleniem, które od 35 lat żyje i samo stanowi o sobie. Suwerenna i niepodległa Polska, jakie to cenne, ale także często niedoceniane. Kiedy spojrzy się w przeszłość to nie ma żadnych wątpliwości, że o taką właśnie Polskę - w której sami my i która sama o sobie będzie mogła decydować - walczyły pokolenia - mówił prezydent.

Prezydent podkreślił, że mamy niepewne czasy, w których potrzebujemy tak doświadczonych i wykwalifikowanych wojskowych. Duda przekazał, że złożył projekt ustawy o działaniach organów państwa w sytuacji zagrożenia granic Polski. - Potrzebujemy nowych procedur, które pozwolą na szybką interwencję - mówił.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

Następnie o 9.30 w Bazylice Archikatedralnej p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela odbędzie się msza w intencji ojczyzny. Prezydent ma w niej uczestniczyć wraz z małżonką Agatą Kornhauser–Dudą. Z kolei o 11 na Zamku Królewskim odbędzie się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych.

W piątek obchodzimy 233 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Polski dokument był pierwszą tego typu uchwałą w Europie i drugą na świecie.