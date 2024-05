Prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe. Order Orła Białego otrzymał Jerzy Maksymiuk, dyrygent, kompozytor i pianista oraz Jadwiga Puzynina językoznawczyni i badaczka literatury.

Prezydent wręczył Ordery Orła Białego

- To zaszczyt, że w 233 rocznicę majowej Konstytucji mogę wręczyć najwyższe i najstarsze polskie odznaczenia - mówił prezydent. - Od kiedy ten order był wręczany, zawsze było to w wolnej Polsce. Wtedy kiedy nasz kraj nie był wolny - czy to w pełni, czy w ogólne Polska nie była suwerenna - to go nie wręczano - dodał.

- Cieszę się że to odznaczenie mogę wręczyć państwu, którzy - wśród nas współczesnych - z całą pewnością jesteście budowniczymi Rzeczypospolitej w najlepszym tego słowa znaczeniu - mówił prezydent.

Order Orła Białego. Jadwiga Puzynina i Jerzy Maksymiuk odznaczeni

Jadwiga Puzynina urodziła się w 1928 r. na Wołyniu. W latach 1943–1944 należała do Szarych Szeregów. Studiowała polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. W 1983 r. na Wydziale Polonistyki UW zorganizowała i objęła kierownictwo Pracowni Słownika Języka Cypriana Kamila Norwida, która przez liczne publikacje i konferencje naukowe przyczyniła się do popularyzacji spuścizny tego poety.

- Dziękuję za to wszystko, co przez tyle lat pani czyniła dla Polski, dla nas jako społeczeństwa i dla polskiej nauki w tej niezwykle ważnej i użytkowej dziedzinie - mówił prezydent.

Jerzy Maksymiuk urodził się w 1936 r. w Grodnie. W 1972 roku założył Polską Orkiestrę Kameralną, która koncertowała pod jego batutą na całym świecie m.in. w Carnegie Hall, London Proms i Wiener Ferein. W latach 1983–1993 kierował BBC Scottish Symphony Orchestra w Glasgow.

W 1990 r. rozpoczął współpracę z English National Opera, gdzie poprowadził premierowe przedstawienia "Don Giovanni" i "Zemsta nietoperza". Na swoim koncie ma koncerty m.in. z London Symphony Orchestra, London Philharmonic Orchestra, Philharmonia Orchestra, Orchestre National de France czy Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra.

Podczas przemówienia prezydent powiedział, że musi się do czegoś przyznać. - Jest pan najbardziej zapamiętaną przeze mnie - z czasów dzieciństwa - postacią w świecie muzyki - przekazał i dodał, że maestro zachwyca m.in. niezwykłą energią i sercem wkładanym w dzieła, jakie realizuje.