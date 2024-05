- Przekop Mierzei Wiślanej nie będzie efektywny bez rozbudowy portu w Elblągu i kanału wejścia do portu. To minister Dariusz Klimczak załatwił tę sprawę, nasi poprzednicy nie byli w stanie - mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON skomentował też prezydencki projekt ustawy o reformie w armii. - Kluczowa rzecz to nie to, jak to ma wyglądać, ale kiedy ma być wprowadzone - oznajmił.