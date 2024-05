- Te wybory będą też o tym, żebyśmy pozostali ludźmi wolnymi - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas partyjnej konwencji. W Kielcach zostały zaprezentowane listy kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. - Musimy pokazać, że jesteśmy najsilniejszą formacją - zaznaczył prezes PiS.

W czwartek po godz. 13 w Kielcach rozpoczęła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości, która jednocześnie stanowi inaugurację ogólnopolskiej kampanii do Parlamentu Europejskiego.

W stolicy woj. świętokrzyskiego pojawili się m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński i była premier Beata Szydło.

- Chodźcie z nami, grajcie z nami ten mecz o dobrą przyszłość suwerennej Polski - mówiła do wyborców Szydło i dodała, że "ci którzy rządzą teraz próbują wmówić, że bronią polskich spraw, ale robią coś innego".

Jarosław Kaczyński: Abyśmy pozostali państwem istniejącym

Po zaprezentowaniu list na mównicy pojawił się Jarosław Kaczyński. - To wybory, abyśmy pozostali państwem istniejącym, suwerennym, niepodległym - mówił. Prezes PiS stwierdził, że należy skupić się na bezpieczeństwie wewnętrznym i zewnętrznym.

- Te wybory będą też o tym, żebyśmy pozostali ludźmi wolnymi, by nam nic nie zarzucano, by prawo było przestrzegane, a konstytucja nie była fikcją, by inne przepisy i ustawy nie był fikcją. Bo dzisiaj niestety są fikcją - mówił.

Tłumaczył, że państwo musi być instytucją rozwoju. - To jest zadanie "biało-czerwonej drużyny" - mówił o kandydatach PiS w nadchodzących wyborach. - Musimy pokazać, że jesteśmy najsilniejszą formacją - przekazał.

Kaczyński podkreślił, że "Polska musi być w Unii Europejskiej, takie są czasy, ale Polska musi być w Unii Europejskiej jako silne, dobrze rozwijające się i doganiające Zachód państwo, bo możemy ten Zachód szybko dogonić". - To byłoby po raz pierwszy w naszej historii i my ten wielki historyczny sukces możemy odnieść - zaznaczył.

Porażkę w ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych prezes PiS nazwał "wypadkiem przy pracy". - Musimy szybko naprawić to niedobre, smutne dla Polski wydarzenie. Musimy przywrócić Polskę na tę drogę, którą już szła - przekonywał Kaczyński.

Wybory do europarlamentu. Listy PiS

We wtorek zaprezentowano listy kandydatów PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Beata Szydło otwiera listę Prawa i Sprawiedliwości z okręgu obejmującego woj. małopolskie i świętokrzyskie. Drugie miejsce dostał Arkadiusz Mularczyk, a trzecie Dominik Tarczyński. Szydło jest także twarzą kampanii PiS w wyborach do PE.

Na czele listy w woj. mazowieckim znalazł się obecny europoseł Adam Bielan. Zaraz zanim znajduje się Jacek Kurski. Z kolei na liście w okręgu obejmującym woj. podkarpackie pojawił się m.in. Daniel Obajtek.

Z okręgu obejmującego woj. dolnośląskie i opolskie na pierwszym miejscu znalazła się Anna Zalewska. Na drugim Beata Kempa na trzecim Michał Dworczyk.



Liderem listy z okręgu obejmującego Lubelszczyznę będzie Mariusz Kamiński. Z drugiego miejsca wystartuje wieloletni europoseł Jacek Saryusz-Wolski. Po raz pierwszy do PE dostał się ramienia Platformy Obywatelskiej, z którą był z wiązany przez ponad 15 lat.



Swoją "jedynkę" z okręgu obejmującego Warmię, Mazury i Podlasie potwierdził były wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Z kolei prezydencki minister Wojciech Kolarski otworzy wielkopolską listę PiS.Liderem łódzkiej listy będzie europoseł Witold Waszczykowski, za nim jest Joanna Lichocka.

Z kolei "jedynką" na Pomorzu będzie Anna Fotyga. Na Śląsku liderem jest Jadwiga Wiśniewska, a na drugim miejscu Patryk Jaki.

W woj. lubuskim i zachodniopomorskim na miejscu pierwszym Joachim Brudziński, a na drugim Elżbieta Rafalska.