Ks. prał. Krzysztof Józef Nykiel od 2012 roku jest regensem Penitencjarii Apostolskiej.

W środę po południu archidiecezja łódzka powołując się na Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowała, że "Ojciec Święty Franciszek mianował księdza prałata Krzysztofa Józefa Nykiela, regensa Penitencjarii Apostolskiej, na biskupa tytularnego Velii".

Wyjazd i studia w Rzymie

Ks. Nykiel w wieku 19 lat wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Święcenia przyjął w czerwcu 1990 roku.

Najpierw trafił do parafii we Włodzimierzowie, a następnie wyjechał na studia do Rzymu, gdzie w 2001 roku uzyskał doktorat z prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim.

Ks. prał. Nykiel bada objawienia w Medjugorie

W Kongregacji Nauki Wiary zajmuje się m.in. autentycznością objawień w Medjugorie oraz jest konsultantem w Papieskiej Radzie ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.

"Jest postulatorem sprawy beatyfikacyjnej i kanonizacyjnej Sługi Bożej Wandy Malczewskiej i postulatorem etapu watykańskiego procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej" - czytamy na stronie archidiecezji łódzkiej.