Szymon Hołownia wprowadza nowy zwyczaj. "Odwiedzałem wsie i miasta"

- Już od 20 lat 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 2 maja przypada też co roku Dzień Polonii i Polaków za granicą. W tym dzisiejszym spotkaniu się świąt jest głęboki sens. Każda Polka i każdy Polak, których los rzucił tysiące kilometrów od ojczyzny, doskonale wie, że Polska w najgłębszym, poruszającym serce sensie jest tam, gdzie są Polacy, tam, gdzie razem wpatrują się w biało-czerwoną, oddają jej honory, wobec niej śpiewają nasz hymn - powiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia na początku wystąpienia.

Szymon Hołownia o Polsce. "Nie ma czasu na wojny domowe"

- Dokładnie o tym mówią przecież jego pierwsze słowa - Polska to Polki i Polacy, "Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy". Śpiewamy te słowa z całych sił. Ja, czyniąc to, zastanawiam się jednak ostatnio, co owo "my" dla nas znaczy - podkreślił Hołownia.

- Dziś zaś od tego, w jaki sposób zrozumiemy to "my" z polskiego hymnu zależy więcej niż kiedykolwiek. Powiem to najprościej jak się da. Na wojny domowe, choć ja akurat nigdy nie byłem ich fanem, czas był wtedy, gdy wokół był pokój - dodał.

- Dziś, gdy za naszymi granicami jest wojna, przestrzeni na wzajemne wyniszczanie się wewnątrz już nie ma. Za długo próbowano dzielić Polskę na dwa obozy - na dzieci lepszych i gorszych rodziców, na tych, co stali nie tam, gdzie stać powinni, na różne sorty, na "ciemnogród" i oświeconych, na Polskę A i B, wystarczy - zwrócił uwagę jeden z liderów Trzeciej Drogi.

Marszałek Sejmu: "Rzeczpospolita, tak jak jej biało-czerwona flaga, to rzecz wspólna"

Jak podkreślił marszałek Sejmu "Rzeczpospolita, tak jak jej biało-czerwona flaga, to rzecz wspólna, a nie własność tych, którzy nią rządzą". Dodał, że jest przekonany, że Polacy mogą się zjednoczyć i wspólnie "sprostać niespokojnym czasom".

Szymon Hołownia powiedział, że "dziś potrzebujemy nie tylko pięknych słów, ale wspólnej konkretnej roboty - projektów, zadań, które będą zszywać nas jako społeczną i narodową wspólnotę".

- Takim projektem jest unowocześnienie polskiej armii. Jest nim wielka transformacja energetyczna. Takim projektem jest inwestycja w edukację, w ochronę zdrowia. Takim projektem może stać się nawet budzące tyle emocji i opinii CPK, jeśli wreszcie będzie przeprowadzone z szacunkiem dla ludzkiego życia i własności - wymieniał marszałek Sejmu.

Podkreślił w orędziu, że "różnice między nami nie znikną, ale jeśli skupimy się na wspólnych celach, może się okazać, że stają się szansą, dla Polski i dla nas, bo pozwalają stać się lepszymi, bardziej wrażliwymi ludźmi".

Szymon Hołownia wprowadza nowy zwyczaj z okazji Dnia Flagi RP

- Zdecydowałem, że od teraz, od tegorocznego Dnia Flagi co miesiąc flaga opuszczająca dach parlamentu będzie przekazywana jednostce wojskowej, straży pożarnej, ratowniczej, policji. Tak by ludzie służby czuli na co dzień, że są w samym sercu naszej republiki. A my posłanki i posłowie, żebyśmy pamiętali, że wszystko co robimy musi być służbą ludziom, nie partiom, karierom czy ideologiom - stwierdził Hołownia.

Marszałek powiedział, że odwiedzał wsie i miasta w całym kraju i rozmawiał z młodymi obywatelkami i obywatelami. Zadeklarował, że od teraz będzie przyjeżdżał na takie spotkania z flagą.

- Odwiedzając wsie i miasta w naszym kraju rozmawiam z młodymi obywatelkami i obywatelami. O tym, jak działa państwo. Co dziś może znaczyć patriotyzm. O ich przyszłości. Za każdym razem, prowadząc lekcje obywatelskie będę na nie przyjeżdżał nie tylko, jak dotąd, z konstytucją ale także z polską flagą, by ich przekonać, że wszystko będzie dobrze - obiecał jeden z liderów Polska 2050.

- Bo jeśli mamy flagę, mamy siebie. Bo Rzeczypospolita, tak jak jej biało-czerwona flaga to rzecz wspólna, a nie własność tych, którzy nią rządzą - dodał Szymon Hołownia.

Na zakończenie orędzia marszałek Hołownia złożył wszystkim Polakom życzenia.

- Szanowni Państwo, z okazji Dnia Flagi RP życzę wszystkim państwu w kraju i zagranicą dumy i radości z naszej polskiej wspólnoty i naszych wspólnych osiągnięć. Wierzę, że wspólnie jesteśmy w stanie sprostać niespokojnym czasom i sprawić, że Polska wyjdzie z nich silniejsza i szczęśliwsza. Ona na prawdę nie zginie, kiedy my żyjemy - życzył marszałek Sejmu.

