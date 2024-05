"Rozbudowa Okęcia zamiast CPK. Czy to cios w polską rację stanu?". Dorota Gawryluk w programie "Lepsza Polska" pyta ekspertów o przyszłość Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Kolejna odsłona programu "Lepsza Polska". Tym razem prowadząca Dorota Gawryluk wraz ze swoimi gośćmi próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie: "Rozbudowa Okęcia zamiast CPK. Czy to cios w polską rację stanu?". Dziennikarka Polsat News zapyta ekspertów o przyszłość Centralnego Portu Komunikacyjnego.

"Lepsza Polska". Rozbudowa Okęcia zamiast CPK?

Gośćmi Doroty Gawryluk są: Maciej Wilk - były wiceprezes LOT, prezes stowarzyszenia "Tak dla CPK", Mikołaj Wild - były prezes zarządu spółki CPK, były Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, Barbara Czerniawska - prezes stowarzyszenia Inlegis, administrator grupy FB "Nie dla projektów CPK w całej Polsce", Marcin Święcicki - były prezydent Warszawy i członek PO, Marcin Horała - polityk PiS, były pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, były wiceminister w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

- Komunikacja mogłaby być znacznie lepsza - wskazała Barbara Czerniawska, mówiąc o sygnałach ze strony rządowej odnośnie przyszłości projektu CPK. - Poważnym problemem jest kakofonia informacyjna, ale nie tylko po stronie rządowej, również przedziwne wzmożenie w mediach społecznościowych. Myślę, że to warte zbadania, bo tych głosów jest bardzo wiele, często z kont o kilku, kilkunastu followersach, bardzo agresywnych - mówiła prezes stowarzyszenia Inlegis, administrator grupy FB "Nie dla projektów CPK w całej Polsce".

- Mamy do czynienia z fenomenem, którego do tej pory w Polsce nie było - odpowiadał Marcin Horała. - W sprawie merytorycznej, nieideologicznej, związanej z rozwojem kraju, ludzie z różnych stron podziału politycznego (...), jednak są w stanie powiedzieć "tak, to jest dobre dla Polski" - podkreślił polityk PiS i były pełnomocnik rządu ds. CPK.

Transmisja w Polsacie, Polsat News oraz w polsatnews.pl.

jk / Polsatnews.pl