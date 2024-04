Sejm rozpoczął prace nad reformą Trybunału Konstytucyjnego

W środę w Sejmie trwa pierwsze czytanie projektów ustaw reformujących Trybunał Konstytucyjny. Jeden dotyczy nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, drugi zawiera przepisy wprowadzające do tej ustawy. Obecnie trwają wysłuchiwane oświadczenia klubów i kół.

Poseł PiS stwierdził z mównicy, że "nie ma zgody na zmianę prawa wbrew Konstytucji". - Te ustawy to wyrok, który wydaliście na Trybunał Konstytucyjny - przekazał Krzysztof Szczucki.

Barbara Dolniak (KO) oceniła, że "przez osiem lat Trybunał Konstytucyjny stał się narzędziem w rękach polityków PiS, a interesem najważniejszym stał się interes partii. Nie interes obywatela, a interes partii stał się celem nadrzędnym".

Paweł Śliz (Polska 2050) przekazał, że "TK od 2015 roku stracił autorytet". Z kolei Michał Pyrzyk (PSL) ocenił, że Trybunał zawsze powinien posiadać pozycję niezależną od Sejmu, rządu czy prezydenta.

Michał Wawer z Konfederacji wskazał, że - jego zdaniem - zmiana przepisów w kwestii TK "nie ma sensu", chociaż uważa, że PiS zniszczył Trybunał. - To, co dostaliśmy, w tych projektach, to jest dyktat jednej strony. Lekarstwo gorsze niż choroba - powiedział.

Tekst będzie aktualizowany.

Trybunał Konstytucyjny. Adam Bodnar zapowiedział zmiany

Na początku marca minister Adam Bodnar przedstawił szczegóły dotyczące zmian w Trybunale Konstytucyjnym. - Miałyby się skupiać na czterech aktach prawnych:

uchwały Sejmu RP w sprawie usunięcia aktów kryzysu konstytucyjnego lat 2015-2023 w kontekście działania TK;

ustawy o zmianie Konstytucji,

ustawy o Trybunale Konstytucyjnym,

ustawy wprowadzającej ustawę o TK.

Według szefa ministerstwa sprawiedliwości, te rozwiązania, jeśli zostaną przyjęte przez Sejm, "mają szansę doprowadzić do uzdrowienia sytuacji w TK".

Trybunał Konstytucyjny. Dwa projekty nowych ustaw w Sejmie

W projekcie zawierającym przepisy wprowadzające planowaną reformę określono, że zmiany ustawowe miałyby wejść w życie już po upływie 30 dni od ogłoszenia ustaw. Moc utraciłyby obecne trzy ustawy odnoszące się do funkcjonowania Trybunału - o statusie sędziów TK, o organizacji i trybie postępowania przed TK oraz przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed TK.

Jednocześnie uznano, że wydane w ostatnich latach wyroki TK w składzie z udziałem "osób nieuprawnionych do orzekania" - jak zapisano - "są nieważne i nie wywierają skutków". W uzasadnieniu sprecyzowano, że chodzi o trzy osoby (oraz ich następców) wybrane jeszcze w 2015 r. "w miejsce prawidłowo wybranych uprzednio trzech sędziów".

ZOBACZ: Julia Przyłębska odpowiada Szymonowi Hołowni. Pisze o "wprowadzeniu w błąd"

Dlatego, jak zapisano w projekcie, wszelkie czynności procesowe dokonane w postępowaniach przed TK z udziałem tych "nieuprawnionych osób" wymagają powtórzenia.

W odniesieniu do obecnych sędziów TK przewidziano, że w ciągu miesiąca od wejścia nowych przepisów w życie mogliby oni złożyć oświadczenia, że przechodzą w stan spoczynku. Obowiązki prezesa TK przejąłby sędzia o najdłuższym stażu sędziowskim, zaś w ciągu trzech miesięcy Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK miałoby przedstawić prezydentowi kandydatów na prezesa.

TK - według projektu - podobnie jak obecnie mógłby orzekać w pełnym składzie, a także w składach pięciu i trzech sędziów. Jednak pełen skład TK, zgodnie z propozycją, mogłoby już stanowić 9 sędziów, a nie 11 - jak obecnie.