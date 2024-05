"Pamiętajmy dziś o tych, którzy odważnie i z wyobraźnią zaczęli naszą drogę do Unii" - rozpoczął swój wpis Donald Tusk. Premier wymienił kilka osób m.in. Lecha Wałęsę i Tadeusza Mazowieckiego. "Tych, którzy psuli i psują, a dzisiaj przed kamerami stroją dumne miny, nie będę wspominał. Szkoda święta" - dodał. Kilka godzin wcześniej premier nie pojawił się na spotkaniu z prezydentem Dudą.

1 maja 2004 roku Polska oficjalnie stała się członkiem Unii Europejskiej. W tak ważnym dniu, jakim jest 20 rocznica członkostwa Polski warto pamiętać o osobach, które przyczyniły się do tego, by nasz kraj należał do wspólnoty. Premier postanowił przypomnieć ich nazwiska.

Donald Tusk zabrał głos ws. 20 lat Polski w UE

"Pamiętajmy dziś o tych, którzy odważnie i z wyobraźnią zaczęli naszą drogę do Unii. O Lechu Wałęsie i premierach Mazowieckim, Bieleckim i Suchockiej. Wielkie dzięki!" - napisał na swoich social mediach Donald Tusk. "Tych, którzy psuli i psują, a dzisiaj przed kamerami stroją dumne miny, nie będę wspominał. Szkoda święta" - dodał.

Premier złożył też obiecującą deklarację Polkom. "Kiedy my świętujemy 20 lat w Unii, w Wielkiej Brytanii toczy się ostra debata wywołana prognozą Banku Światowego, zgodnie z którą dochód na głowę będzie w 2025 wyższy w Polsce niż w UK. I to obiecuję: na 25 rocznicę Polacy będą zamożniejsi od Brytyjczyków. Lepiej być w Unii!" - napisał.