"Polska była największym w UE beneficjentem transferów z unijnego budżetu" - czytamy na stronie Ministerstwa Finansów. Przy okazji 20 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej resort przypomniał, ile nasz kraj otrzymał - do tej pory - pieniędzy od wspólnoty. Kwota przekracza 160 mld euro, a w przeliczeniu na naszą walutę jest to ponad 690 mld zł.

W środę 1 maja mija 20 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W 2004 nastąpiło największe rozszerzenie wspólnoty, wówczas do Unii dołączyło dziesięć państw - oprócz Polski - były to: Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia, Słowenia, Cypr i Malta.

Polska w Unii Europejskiej

Akcesja Polski do Unii Europejskiej miała bardzo duże znaczenie na wielu płaszczyznach, w tym m.in. wpłynęło to na rozwój kraju. Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów łączny bilans członkostwa we wspólnocie wyniósł 161,6 mld euro netto. Dokładnie tyle Polska otrzymała po potrąceniu składek członkowskich w UE przez ostatnie 20 lat. Ponad połowę finansowania przekazano w ramach polityki spójności.

245,5 mld euro to łączna kwota, jaką Polska otrzymała od Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. do końca grudnia 2023 r. Oznacza to, że nasz kraj przekazał 83,7 mld euro w ramach składki członkowskiej, a resztę tej kwoty otrzymaliśmy.

"W całym tym okresie środki unijne stanowiły równowartość ok. 2,1 proc. polskiego PKB. Transfery te były jednak niższe niż napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), który wyniósł w latach 2003-2020 średniorocznie ok. 3,4 proc. PKB. Polska była największym w UE beneficjentem transferów z unijnego budżetu, jednak pod względem transferów na jednego mieszkańca oraz w relacji do PKB Polska zajmowała dalsze miejsca" - napisano w publikacji resortu.

Jak zaznaczono, 65 proc. funduszy zostało przeznaczone na realizację projektów w ramach polityki spójności - głównie na poprawę infrastruktury transportowej, energetycznej i społecznej. Nieco ponad 30 proc. funduszy przekazano Polsce z kolei w ramach wspólnej polityki rolnej. 2/3 kwoty to tzw. płatności bezpośrednie, które zapewniają stabilność dochodów rolniczych, a pozostała 1/3 kwoty służy poprawie warunków produkcji rolnej i tworzeniu nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.

Ponadto dzięki reformom sądownictwa w Polsce z początku 2024 r. odblokowano dodatkowe środki w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) w wysokości 25 mln euro (w formie dotacji) i 35 mld euro (w formie preferencyjnych pożyczek). Pieniądze te mają wspomóc odbudowę polskiej gospodarki dotkniętej skutkami pandemii i zwiększyć jej odporność na nieprzewidziane sytuacje w przyszłości.