"Prezydent ponownie zaprosił premiera". Nowe informacje ws. spotkania

- Prezydent raz jeszcze skierował zaproszenie do premiera na spotkanie jutro o godz. 9. - przekazał we wtorek Wojciech Kolarski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk maja porozmawiać o priorytetach polskiej prezydencji w EU i kwestii programu "Nuclear sharing".

W miniony czwartek prezydent Andrzej Duda zaprosił premiera Donalda Tuska na spotkanie w Pałacu Prezydenckim 1 maja. Szybko jednak okazało się, że do wizyty szefa rządu na Krakowskim Przedmieściu nie dojdzie.

Kilka godzin później Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że premier, który jeszcze tego samego dnia obecny był na expose ministra spraw zagranicznych, choruje na zapalenie płuc i w związku z tym w najbliższych dniach ograniczy swoją aktywność.

Prezydent ponawia zaproszenie dla premiera. "Są sprawy ważne i ważniejsze"

We wtorek sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP przekazał mediom, że Andrzej Duda postanowił jeszcze raz zaprosić Donalda Tuska na spotkanie.

- Prezydent zaprosił w 20. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej premiera Donalda Tuska, żeby tego dnia porozmawiać o priorytetach polskiej prezydencji w UE, która rozpocznie się w styczniu przyszłego roku - oznajmił Wojciech Kolarski. - Premier również chciał rozmawiać z prezydentem o kwestii, która wzbudziła ostatnio duże zainteresowanie i dużo emocji, czyli "Nuclear sharing". Prezydent chciał poruszyć ten wątek, by wyjaśnić to zaskoczenie, które przedstawił Donald Tusk - dodał urzędnik.

Jak przypomniał, spotkanie zostało zapowiedziane już w czwartek, po czym premier poinformował o swojej niedyspozycji. - Natomiast wczorajsza informacja o zorganizowanym przez premiera spotkaniu i dzisiejsze wiadomości o publicznym oświadczeniu premiera spowodowały (...), że prezydent jeszcze raz dzisiaj skierował zaproszenie, ponownie zaprosił premiera, żeby doszło do spotkania jutro o godz. 9 - oznajmił Kolarski.

Jak dodał sekretarz stanu w Kancelarii RP, "są sprawy ważne i ważniejsze, a sprawy bezpieczeństwa i polskiej polityki w UE są najważniejsze".

W środę po południu prezydent ma udać się do Poznania, gdzie weźmie udział w obchodach 20. rocznicy wejścia Polski do EU.

Tusk reaguje ws. Orlenu. Konferencja prokuratury

Wspomniane przez Kolarskiego spotkanie zorganizowane przez premiera Tuska mimo zapalenia płuc dotyczyło Orlenu.

"Poprosiłem dziś o odwiedziny panów prokuratora generalnego i koordynatora służb w sprawie kluczowej dla bezpieczeństwa państwa: miliardowej straty i możliwych powiązań z Hezbollahem byłego szefa Orlenu. Polacy muszą poznać prawdę. Nie ma na co czekać!" - ogłosił premier w poniedziałek na portalu X.

Tusk spotkał się w poniedziałek z ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem i ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem, a następnie zapowiedział na wtorek konferencję prokuratora krajowego Dariusza Korneluka w tej sprawie.

Po zakończeniu konferencji prokuratury oznajmił na X, że "chce zapewnić niezależność sądu i prokuratury. "Moim celem jest, aby niezależne sądy i prokuratura skutecznie rozliczyły polityków. Nie na mój rozkaz, ale na podstawie prawa" - napisał premier.