- Drugiego maja wszystko będzie jasne - powiedział europoseł PiS Adam Bielan w "Graffiti", odnosząc się do nadchodzącej prezentacji listy wyborczych do PE.

Poranna rozmowa w studiu programu "Graffiti" dotyczyła m.in. list przed nadchodzącymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Od dłuższego czasu pojawiają się w mediach informacje o burzliwych rozmowach toczących się przy Nowogrodzkiej.

Na sobotniej konwencji Jarosław Kaczyński nie ogłosił list wyborczych PiS, ale w czwartek potwierdził, że są one "generalnie zatwierdzone", zaznaczając, że może dojść jeszcze do drobnych korekt. Komitety wyborcze mają czas do 2 maja na zgłaszanie list kandydatów do PE.

Adam Bielan w "Graffiti". Kiedy PiS zaprezentuje listy?

Fijołek dopytywał Bielana, czy w partii doszło do sporu o miejsca na listach. - Cały dyskusja na temat list wyborczych trwała u nas mniej niż 1,5 godziny - powiedział, odsłaniając kulisy posiedzenia komitetu politycznego PiS.

Prowadzący przytoczył doniesienia medialne, według których Marek Suski miał "wymusić zmianę startu Macieja Wąsika". - Nie komentuję tego, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami - odparł Bielan.

Europoseł zapewnił, że listy wyborcze są już ułożone,. - Moga się pojawić drobne korekty wynikające z tego, że ktoś z dalszych miejsce wycofa się z jakiś powodów osobistych - powiedział.

Kiedy PiS przedstawi swoje listy? - Drugiego maja wszystko będzie jasne - zapowiedział Bielan. Tego dnia w Kielcach odbędzie się konwencja partii Jarosława Kaczyńskiego, otwierająca kampanię przed eurowyborami.

Bilean potwierdził, że będzie liderem listy w okręgu mazowieckim, a za jego plecami znajdzie się były prezes TVP Jacek Kurski.

Piotr Milowański, Rafał Bochenek, Mariusz Błaszczak, Adam Bielan, Jacek Kurski - to lista członków sztabu PiS opublikowana przez "Wirtualną Polskę". - Moge to powiedzieć - powiedział gość Fijołka, ale jak dodał "sztab zawsze jest szerszy bo w terenie pracują setki, jak nie tysiące osób".

Europoseł zaznaczył, że jego partia będzie liczyła na mobilizację szczególnie na "polskiej wsi", dla której te wybory będą bardzo ważne. - To być albo nie być dla polskiej branży rolno-spożywczej - stwierdził.

W piątek pojawiły się informacje, że wśród 31 osób wezwanych w roli świadków ws. afery związanej z inwigilacją Pegasusem jest Marek Suski. Ryszard Terlecki dopytywany przez Polsat News o spekulacje dotyczące podsłuchiwania Suskiego, odparł, że nie jest sobie w stanie tego wyobrazić. Natomiast dodał, że jeśli by tak było, "to byłyby to bardzo poważny zarzut pod adresem Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika".

