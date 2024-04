Nie bardzo sobie to wyobrażam - powiedział Ryszard Terlecki pytany o możliwą inwigilację Marka Suskiego przy użyciu Pegasusa. Założenie podsłuchu mieli zlecić byli szefowie CBA - Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, którzy będą kandydować z list PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego. - Zapewniają, że nic takiego nie miało miejsca - podkreślił Terlecki.

Marek Suski jest jedną z osób, które wezwano do prokuratury w sprawie inwigilacji Pegasusem. Informacje te potwierdziła Prokuratura Krajowa - podał portal wyborcza.pl. Na przesłuchanie wezwanych zostało łącznie 31 osób.

Wcześniej Prokurator Generalny informował, że kontrolą operacyjną przy użyciu Pegasusa w latach 2017-2022 objęto 578 osób. Stosowały ją trzy służby - CBA, SKW oraz ABW.

Marek Suski inwigilowany Pegasusem? "Nie bardzo sobie to wyobrażam"

- Nic pewnego na ten temat jeszcze pewnego nie wiemy. To jest tylko przypuszczenie - powiedział Ryszard Terlecki w rozmowie z reporterką Polsat News Adaminą Sajkowską.

Polityk PiS został zapytany o to, czy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik mogli zlecić inwigilację Marka Suskiego. - Nie bardzo sobie to wyobrażam, byłby to bardzo poważny zarzut wobec nich. Zapewniają, że nic takiego nie miało miejsca - dodał Terlecki.

O możliwą inwigilację Marka Suskiego został zapytany również europoseł PiS Ryszard Czarnecki.

- To jest pytanie do służb i do Marka Suskiego - odpowiedział. - Nie chcę spekulować. Na pewno trzeba to wyjaśnić - dodał.