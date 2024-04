Brytyjskie media donoszą, że król Karol III planuje szczegóły swojej corocznej parady urodzinowej. Każdego roku w drugą sobotę czerwca, podczas wydarzenia nazwanego "Trooping the Colour", obywatele świętują urodziny monarchy - nawet jeśli ten urodził się innego dnia.

Tegoroczne obchody mogą wyglądać nieco inaczej, ponieważ król choruje na nowotwór. Jak jednak podaje dziennik "The Sun", Karol III nie tylko ma zamiar wziąć udział w uroczystościach, ale również chciałby dosiąść swoją ukochaną klacz - Noble.

Urodziny króla Karola III. Lekarzom nie podoba się pomysł króla

Pomysł ten nie podoba się królewskim lekarzom oraz doradcom. Niepokoją się, jak uczestnictwo w urodzinowym wydarzeniu wpłynie na stan władcy. Według "The Sun" wciąż stara się on uzyskać od nich zgodę.

- Pragnie wrócić do pracy i kontynuować tradycję zmarłej Elżbiety II, która uważała, że monarcha musi być widziany - powiedział jeden z jego informatorów z kręgów bliskich Pałacowi Buckingham. To tłumaczyłoby, dlaczego Karolowi III zależy, by jechać konno na czele parady, tak jak wielokrotnie robiła jego matka.

Jak na razie lekarze zgodzili się rozważyć, czy monarcha może bezpiecznie wsiąść na konia podczas leczenia. Tradycyjna parada cieszy się wielkim zainteresowaniem. Wszystkie 8000 biletów na to wydarzenie już wyprzedano.

Oficjalne urodziny króla Wielkiej Brytanii. Co wtedy dzieje się w Londynie?

"Trooping the Colour" odbywa się na Horse Guards' Parade w Whitehall - w tym roku 15 czerwca. Punktem kulminacyjnym ceremonii jest przemarsz wojsk z udziałem ponad 1400 żołnierzy, 200 koni i 400 muzyków. Biorą w niej udział także inni członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej.

"Prawdziwe" urodziny Karola III przypadają 14 listopada. Skończy wówczas 74 lata.